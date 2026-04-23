Milei apuntó contra periodistas tras el cierre de la Sala en Casa Rosada: “Han cometido un delito”

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra el periodismo luego de la decisión de restringir el acceso a la sala donde trabajan los cronistas en Casa Rosada. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario lanzó duras críticas y acusó a los trabajadores de prensa de haber cometido delitos.

“LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único”, escribió el jefe de Estado en un mensaje publicado este jueves.

El origen del conflicto

Las declaraciones del Presidente se dan en el marco de la polémica generada por el cierre de la sala de prensa en la sede gubernamental. La medida fue adoptada luego de que, según trascendió, un periodista acreditado filmara con una cámara oculta los pasillos internos del edificio.

En ese contexto, Milei sostuvo que los cronistas “se consideran por encima de la ley y de la Constitución” y agregó: “Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”.

El episodio suma un nuevo capítulo a la relación tensa entre el Gobierno y el periodismo, marcada por reiteradas críticas del Presidente hacia distintos medios y profesionales de la comunicación.

La decisión de limitar el acceso a la sala de prensa generó repercusiones en el ámbito político y mediático, en un debate que vuelve a poner en foco el vínculo entre el poder Ejecutivo y la cobertura periodística de la actividad oficial.

Esta medida queda en el centro de la polécmica, debido a que puede tratarse de un acto ilegal. Más allá de que el Gobierno —a través del Poder Ejecutivo que encabeza Javier Milei— tiene facultades para regular el funcionamiento interno de la Casa Rosada, incluyendo el sistema de acreditaciones, accesos y normas de seguridad, en Argentina rige la libertad de prensa, protegida por la Constitución Nacional y por tratados internacionales.

En ese sentido, cualquier medida que limite el trabajo de periodistas debe ser razonable, proporcional y no puede implicar censura ni obstaculizar el acceso a la información pública.