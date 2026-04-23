Reforma laboral | Javier Milei celebró el fallo de la Cámara del Trabajo: «No podrán detener el crecimiento»

El presidente Javier Milei celebró este jueves la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía parte de la reforma laboral. “No podrán detener el crecimiento que se viene para el país. ¡Viva la libertad, carajo!”, expresó en su cuenta de X.

Reforma laboral: Javier Milei festejó el revés judicial a la cautelar

El mandatario replicó un mensaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras conocerse el fallo que revierte la resolución de primera instancia.

La Sala VIII del tribunal decidió levantar la cautelar que había sido dictada por el juez Raúl Ojeda, quien había suspendido 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802), aprobada este año en el Congreso.

Con esta resolución, los puntos clave de la reforma vuelven a tener plena vigencia en todo el país. Además, la Cámara otorgó “efecto suspensivo” a la apelación del Estado, lo que implica que la medida previa queda sin efecto mientras continúa el proceso judicial.

La cautelar original había sido impulsada por la Confederación General del Trabajo, que sostuvo que la reforma vulneraba principios constitucionales como la progresividad laboral y la protección de los trabajadores.

Con información de NA