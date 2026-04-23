Javier Milei recibió en Casa Rosada al magnate tecnológico Peter Thiel

El presidente Javier Milei recibió este jueves en su despacho de la Casa Rosada a Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes del mundo tecnológico. El encuentro, que comenzó pasadas las 14, contó con la participación del canciller Pablo Quirno y se dio en el marco de la visita privada que el magnate estadounidense realiza al país desde hace una semana.

Thiel, reconocido como el primer inversor externo de Facebook y cofundador de Palantir, llegó acompañado por una pequeña delegación que incluyó a su esposo, Matt Danzeisen (exvicepresidente de BlackRock), y al socio argentino Matías Van Thienen. Según trascendió, el diálogo giró en torno al escenario tecnológico global y el posicionamiento de Argentina en el nuevo contexto internacional.

Sintonía ideológica y agenda reservada

Desde el entorno presidencial señalaron que el inversor observa con interés el proceso político argentino. Thiel, quien se define como un libertario y crítico de las estructuras tradicionales de gestión, ya había manifestado en encuentros previos que las ideas de Milei tienen «relevancia global».

Esta no es la primera vez que ambos mantienen contacto. Se conocieron a principios de 2024 en Los Ángeles y volvieron a cruzarse en mayo del año pasado en Buenos Aires. En esta oportunidad, el empresario aprovecha un viaje familiar por el sur del continente para profundizar vínculos con la administración libertaria.

Interés por la Patagonia

Aunque no se anunciaron acuerdos concretos, el magnate se muestra abierto a analizar el potencial del país. Actualmente alojado en Barrio Parque y, según consignó Infobae, indican que Thiel estaría evaluando la adquisición de propiedades tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Patagonia, región que le resulta atractiva para proyectos personales o de inversión de largo plazo.

Con información de Noticias Argentinas e Infobae.