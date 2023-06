Milei define los candidatos de Río Negro para las PASO: hay duras críticas y sorpresas en Cipolletti

Javier Milei será precandidato a presidente en las elecciones nacionales 2023. Desde el lanzamiento de su candidatura, el diputado buscó obtener apoyo en las provincias, incluso en Río Negro logró dos bancas en la legislatura y representación institucional en los deliberantes de Catriel, Fernández Oro, Viedma, San Antonio y Villa Regina. De cara a las elecciones de agosto, trascendió que una empresaria cipoleña fue seleccionada para formar parte de la lista de diputados del partido libertario.

El escenario para las elecciones nacionales 2023 es complejo. Para los comicios el partido Primero Río Negro, encabezado por el jefe comunal de Campo Grande, Ariel Rivero, no logró convertirse en una fuerza “de distrito”, condición mínima que exige la normativa electoral vigente para participar de la disputa de bancas en el Congreso de la Nación.

Por lo tanto, Libertad Avanza tendrá adhesión al partido FE de Río Negro, que durante muchos años tuvo como presidente al titular de Uatre en la región, José Liguén. Actualmente el partido no está habilitado todavía para participar en elecciones rionegrinas ni municipales, aunque sí en la órbita nacional en el distrito Río Negro.

Trascendió que la lista para las PASO sería encabezada por la excandidata a intendente de San Antonio, Lorena Villaverde y el trabajador rural de Uatre General Roca, Miguel Muñoz, como segundo diputado titular. También se sumará a la lista la empresaria de Cipolletti Natalia Chemor, como tercera diputada titular.

Natalia Chemor trabaja hace 20 años en la Cámara de Comercio de Cipolletti y también en el ámbito privado. Esta será su segunda participación en la política partidaria. En las elecciones de abril, el nombre de la empresaria fue uno de los que circuló como posible candidata a intendente de Cipolletti por el partido del diputado Aníbal Tortoriello, pero finalmente rechazó el cargo y optó por ser candidata a concejal por la lista de Primero Río Negro acompañando la fórmula de Aldo Mildemberg.

Chemor expresó que “hoy se presentan las listas del partido. Si no cambian a último momento voy a acompañar la lista de Lorena Villaverde como tercera diputada titular”.

«Los candidatos se pusieron a dedo desde Buenos Aires»

Luego de darse a conocer quiénes integran la lista, el excandidato a intendente de Cipolletti por el partido Libertario, Aldo Mildemberg cuestionó la lista y se despidió del partido con duras críticas hacia Javier Milei. Según manifestó el conflicto surgió por el acuerdo que se realizó con el partido sindicalista para las próximas elecciones.

Mildemberg expresó: “sigo trabajando con los ideales que impulsa el liberalismo, y ante versiones, que personas de nuestro sector acordaron participar con un partido sindicalista, para estas en las próximas elecciones como candidatos a Diputado Nacional, he decidido no participar apoyando esa lista de candidatos, motivo por el cual me separo de todas las cuestiones referentes a posturas personalistas como así también acuerdos realizados con sectores políticos que no nos representan. Los candidatos se pusieron a dedo desde Buenos Aires lo cual transforman a Milei y sus armadores políticos más autoritarios que la nueva alianza Unión por la Patria”.

Según explicó no se organizó ninguna reunión o consulta con los demás dirigentes. «Aquellos que pusimos nuestros apellidos en una difícil elección en la que defendimos los ideales del liberalismo. En mi caso trate de formar una lista con personas de buena conducta en la sociedad, que nadie pueda reprochar. Los nuevos dueños del liberalismo rionegrino vinieron por una candidata cipoleña, dejando la opinión de todos los que integramos la lista local de lado en una forma burda, maliciosa, y fuera de todo contexto político. Con estas actitudes debo dar la razón a mucho de lo que dijo Carlos Eguia en la vecina provincia del Neuquén, que Milei lleva gente en su lista de la casta política y sindical, haciendo que solo se diferencie de los otros candidatos en sus dichos, pero no en sus actos”.