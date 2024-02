Milei y Macri, en busca de oficializar la alianza política: expectativa ante el posible acuerdo de LLA y el Pro

En un momento de reconfiguración política en el país, Javier Milei y Mauricio Macri están en el centro de la escena, avivando especulaciones sobre una posible alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y el Pro. Esta semana revestiría de una importancia coyuntural, con ambos líderes buscando establecer un primer acercamiento cara a cara, aunque las expectativas están matizadas por cautelas y desafíos internos en ambas fuerzas políticas.

El itinerario cargado de Milei, que incluye participación en eventos locales y la Conferencia de la Acción Política Conservadora en Washington, sumó una capa adicional de complejidad y especulación a la situación. Mientras tanto, Macri, quien estará recién llegado de su retiro patagónico, priorizó su reunión con el presidente libertario y juntos buscarán sentar las bases para una posible integración política.

A pesar del aparente deseo mutuo de avanzar hacia una alianza, los desafíos son significativos. En el caso de Pro, la necesidad de ordenar el partido y definir roles y liderazgos se presenta como un paso previo necesario antes de cualquier acuerdo. Por otro lado, en el entorno de Milei existe una cierta reticencia marcada a ceder cuotas de poder.

La figura de Patricia Bullrich surgió como un elemento clave en este escenario. Con su postura clara y su influencia en el partido, su posición respecto a la posible alianza podría tener un impacto determinante en las negociaciones.

Macri, por su parte, quien sigue considerándose el líder natural de Pro, plantea cierta incertidumbre sobre su rol futuro en el partido y en la política nacional sembraron dudas si su influencia estará a tono con la de la ministra de Seguridad.

Las tensiones y las especulaciones aumentan a medida que se acerca el posible encuentro entre Milei y Macri. Mientras tanto, en la Casa Rosada, la llegada inminente del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sumó una presión adicional al cronograma presidencial. Aunque las miradas están puestas en el futuro de la política dentro de LLA, la incertidumbre sobre el resultado de estas negociaciones con el Pro, mantiene a todos expectantes.

Milei y Macri, cara a cara: detalles de una posible reunión que sellaría la fusión entre LLA y el Pro

Si bien nadie quiere hablar de día o lugar, el exmandatario -que volverá de su retiro patagónico y llegará a Buenos Aires mañana- ya suspendió las entrevistas que tenía previstas para priorizar su charla con el Presidente.

La expectativa es que Milei y Macri concreten en la semana un primer acercamiento cara a cara -por celular están en contacto asiduo- para intercambiar visiones e intenciones ante una posible integración más profunda entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro. “Van a buscar un lugar en la agenda para que suceda el encuentro”, aseguraron cerca de uno de ellos.

Aunque es el inicio del camino hacia una alianza formal, se prevé un proceso largo y complejo. Nadie cree que del primer cónclave salga una resolución definitiva. “Aún no saben cómo ejecutar el acuerdo. Mauricio no quiere perder la identidad de Pro. Y Javier no quiere que ellos le coman el gobierno”, dijo un libertario de la primera hora. Así las cosas, en ninguna de las dos terminales hay mucho apuro por concretar la convergencia.

“Lo que Mauricio quiere es avanzar de a poco en una integración para darle fortaleza política a Milei y que le vaya bien. Y eso involucra el Congreso y el Ejecutivo. No es pedir cargos, sino ayudar en los lugares donde no están teniendo dinamismo en la gestión”, cerró uno de los interlocutores asiduos del expresidente.

Con información de La Nación