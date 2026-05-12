Otra señal de Victoria Villarruel contra el Gobierno: “Poner a la Argentina por encima de todo”

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, volvió a enviar señales de distancia política con el Gobierno de Javier Milei al llamar nuevamente al diálogo institucional. El mensaje fue difundido este martes en el marco del aniversario 120 de la inauguración del Palacio del Congreso de la Nación.

La titular del Senado utilizó su cuenta oficial en X para señalar que el Congreso “es el ámbito donde debe prevalecer el diálogo, el respeto por la ley y la defensa del interés nacional”. También afirmó que las diferencias políticas deben resolverse dentro de las instituciones.

Qué dijo Victoria Villarruel sobre el Congreso y la institucionalidad

Villarruel sostuvo que el Congreso “es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos”.

La vicepresidenta también expresó que “honrar este legado no es una opción, es un deber”. En la misma publicación agregó que “defender nuestras instituciones, fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación”.

En el texto difundido por redes sociales, Villarruel recordó que el Palacio del Congreso fue inaugurado en 1906 con la presencia del entonces presidente José Figueroa Alcorta. Además, destacó que la obra “expresa la vocación de grandeza de la Argentina de principios del siglo XX”.

Javier Milei y Victoria Villarruel distanciados. Foto: Gentileza NA / Juan Foglia.

La presidenta del Senado señaló que el edificio fue proyectado por el arquitecto italiano Vittorio Meano y afirmó que representa “un hito en nuestra vida institucional”. También indicó que cada vez que recorre el Congreso piensa “en las leyes que moldearon la Nación”.

“Cada vez que cruzo sus puertas y camino sus pasillos, no puedo dejar de pensar en esa historia”, escribió Villarruel. La vicepresidenta agregó que existe una “responsabilidad” de quienes hoy ocupan cargos en el Poder Legislativo.