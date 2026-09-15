Modificarán el estatuto del personal de la SIDE: qué cambios anunció el Gobierno y cómo será la carrera de inteligencia

Una carrera de inteligencia, entre los cambios introducidos en la SIDE. Foto: Gentileza Àmbito.

El Gobierno nacional anunció el lunes que creará, mediante decreto presidencial, un nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con el objetivo de profesionalizar a sus agentes y establecer una carrera de inteligencia basada en criterios de selección, formación y desempeño.

Las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo nacional empezarán a implementarse desde 2027.

Cuál será el cambio de la SIDE y qué será la carrera de inteligencia

La reforma apunta a conformar el denominado Cuerpo de Inteligencia de la Nación, integrado por perfiles seleccionados mediante procesos abiertos y concursos, y busca que el organismo tenga una estructura profesional y despolitizada, según se informó oficialmente.

“Durante décadas, la Inteligencia de nuestro país sufrió las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo”, indica el comunicado de la SIDE.

Además, destaca: «Por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia, con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados.»

En ese sentido, a la hora de establecer ascensos, la antigüedad dejará de ser el único criterio y se tendrán en cuenta períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y evaluaciones de desempeño favorables.

El nuevo régimen comenzará a implementarse a partir de 2027. El cambio, que según la SIDE, «no consiste solamente en modernizar estructuras», sino que «implica recuperar una capacidad esencial del Estado argentino», ocurre en medio de preparativos del organismo que deberá garantizar la seguridad del papa León XIV en su visita a la Argentina, prevista entre el 9 y el 11 de noviembre.

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