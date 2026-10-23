Monitorean la crecida del arroyo Gutiérrez en Bariloche y el municipio realiza tareas para mitigar mayores riesgos

Frente a las intensas lluvias y el aumento extraordinario del cauce del arroyo Gutiérrez, que duplicó su caudal por segundo, según datos del Departamento Provincial de Aguas (DPA), la municipalidad de Bariloche desplegó un operativo y monitoreo para contener anegamientos en algunos sectores del barrio Villa Los Coihues, donde hubo viviendas afectadas.

Ayer se conoció que caudal de agua llegó a varias viviendas ubicadas sobre la calle Sierra de las Quijadas del barrio Villa Los Coihues, ubicado en la zona oeste de Bariloche y por eso los vecinos pidieron que se abran las compuertas ubicadas que administran el flujo del agua en la zona de las tierras del Ejército.

El municipio informó este viernes que desde hace días permanece activa la Mesa de Trabajo interinstitucional integrada por la secretaría de Protección Ciudadana a través de Protección Civil, el DPA, el Ejército Argentino y la delegación municipal Cerro Catedral. «Este espacio de articulación busca consensuar maniobras técnicas y operativas diarias que permitan equilibrar la evacuación de agua sin descuidar las áreas situadas aguas abajo», se explicó.

Cuadrillas municipales con tareas en el arroyo Gutiérrez. Gentileza

Se abrieron compuertas pero el caudal es muy grande

Según informó la Municipalidad, entre las primeras intervenciones de contingencia, a comienzos de la semana se ejecutó la apertura gradual de compuertas en tres oportunidades. Esta descarga resultó insuficiente ante el volumen de agua recibido, y se determinó suspender un mayor caudal de apertura, dado que liberar más masa hídrica provocaría un impacto severo y mayores inundaciones en la zona que se extiende desde la avenida Bustillo hacia la costa.

El foco de la problemática se ubica en el tramo comprendido desde las compuertas de Virgen de las Nieves hacia Villa Los Coihues, registrándose las mayores complicaciones desde el Puente Negro hacia la naciente del arroyo. La afectación principal recae sobre un par de lotes y viviendas situados en las inmediaciones de la ribera, emplazados sobre un sector de mallín que absorbe con dificultad el exceso hídrico acumulado.

La delegación Cerro Catedral desplegó tareas de rellenado y enripiado sobre el terreno en la zona de viviendas y posteriormente, se anunció, avanzará con maquinaria pesada en la limpieza profunda del cauce del arroyo Gutiérrez. Esta labor busca retirar la gran cantidad de sedimentos y restos de residuos forestales que obstaculizan el normal flujo del agua, provocando taponamientos que favorecen el desborde hacia las propiedades linderas.

Paralelamente, las cuadrillas y vehículos municipales realizan un monitoreo constante sobre los niveles del curso hídrico, con especial atención y mediciones periódicas a la altura del puente de la Avenida Bustillo y en el sector de Virgen de las Nieves.

El Ejército Argentino colaboró con la maniobra inicial de apertura en las compuertas que corresponden a su jurisdicción sectorial. Sin embargo, dicha vía alcanzó su tope máximo permitido para no comprometer la infraestructura ni el bienestar de las comunidades urbanas ubicadas en las cotas inferiores de la cuenca.