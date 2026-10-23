Aniversario de Aluminé: una fiesta que invita a descubrir la producción local

“Lo que buscamos es que la economía local pueda moverse un poco más”. Con esa expectativa, Solciré Luengo, secretaria de Turismo de Aluminé, anticipó las actividades de un fin de semana que permitirá a emprendedores, productores, cervecerías y gastronómicos mostrar su trabajo ante vecinos y visitantes.

La localidad celebra su 111° aniversario con actividades este viernes 23 y sábado 24 de octubre en el predio del Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita. La programación reúne espectáculos musicales, la 13ª Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal y la final del Concurso de la Mejor Empanada de Aluminé.

El polideportivo será “el corazón de la fiesta”, describió Luengo, con propuestas para comer, probar cervezas y conocer la producción local.

La mejor empanada de Aluminé ya tiene tres finalistas

El concurso gastronómico es uno de los atractivos de la celebración y llega a su instancia decisiva con tres finalistas. “Estamos muy contentos porque la verdad que la convocatoria fue muy buena para la localidad”, destacó la secretaria de Turismo.

Las letras corpóreas dan nombre a la postal y ofrecen un punto para llevarse un recuerdo de la visita. Gentileza

El jurado contará con participación de ganadoras de ediciones anteriores y una invitada especial. La definición será el sábado 24 en el predio del Polideportivo Municipal. El certamen entregará $1.500.000 al primer puesto, $750.000 al segundo y $500.000 al tercero.

La propuesta se completará con cinco puestos gastronómicos y diez cervecerías, según detalló Luengo. Sobre las cervezas artesanales, destacó que “son de excelente calidad, muy variadas”.

Emprendedores y productores, con espacio propio

Entre 20 y 30 emprendimientos participarán de Aluminé Emprende, una iniciativa que tendrá su lugar dentro de los festejos. El espacio busca fortalecer las oportunidades de venta y acercar al público los productos elaborados en la localidad.

Las araucarias forman parte del paisaje y de la identidad de la cordillera neuquina. Gentileza.

Luengo explicó que durante todo el año trabajan con emprendedores y productores locales para que puedan comercializar y dar a conocer sus propuestas. La celebración ofrece una oportunidad para ampliar ese contacto con el público.

El movimiento también genera expectativas en los alojamientos. “Yo creo que hay alrededor de un 75, 80% en la ocupación”, estimó la funcionaria durante la entrevista. Se trata de una aproximación: no precisó un relevamiento definitivo.

El río ofrece rápidos para disfrutar de una de las actividades de aventura características de la zona. Gentileza.

“Los eventos un poco impulsan el tema de la ocupación hotelera”, señaló, al vincular la agenda de festejos con la actividad económica del destino.

Música y tradiciones para compartir el fin de semana

La programación musical tendrá a Uriel Lozano este viernes y a Los Herrera el sábado, junto a artistas regionales. Además, el predio municipal Julián Parra recibirá destrezas criollas el sábado desde las 11 y el domingo desde las 10.

Ese espacio, cercano al centro, concentrará las actividades tradicionalistas. Luengo destacó que la propuesta cultural y folclórica es otro de los fuertes de Aluminé.

Entre montañas y junto al río, la localidad invita a conocer su historia y su vida cotidiana. Gentileza.

La convocatoria también apunta a quienes todavía no conocen el destino y pueden aprovechar la celebración para organizar una escapada. La invitación, expresó la secretaria, es que cada visitante “elija estar dos o tres días más para poder conocer todo lo que el departamento ofrece”.