Más de 100 tatuadores y shows en altura: este fin de semana llega una nueva edición de la Expo Patagonia Tattoo a Neuquén

La Expo Patagonia Tattoo tendrá una nueva edición este fin de semana en Neuquén, con dos jornadas que reunirán tatuadores, música en vivo y distintas propuestas culturales. El encuentro se realizará este sábado 24 y domingo 25 de octubre, con actividades para todo público.

La propuesta tendrá como sede el centro de convenciones Domuyo, ubicado en la isla 132 de la capital neuquina. Las puertas estarán abiertas de 13.30 a 23.30, y las entradas se podrán comprar directamente en el acceso al evento.

Los detalles de la Expo Patagonia Tattoo en Neuquén

La entrada tendrá un valor de $10.000, con descuentos para grupos familiares. La organización informó que el evento será apto para todo público y que, además de las actividades vinculadas al tatuaje y el piercing, habrá un patio gastronómico y una feria de emprendedores locales.

Uno de los atractivos de esta quinta edición será la presencia de más de 100 tatuadores y tatuadoras, junto con piercers de distintos puntos del país. Participarán artistas de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes internacionales de Chile, Cuba y Venezuela.

La expo también tendrá propuestas para quienes quieran recorrer los puestos, conocer el trabajo de los artistas o acercarse a otras disciplinas urbanas. El predio contará con un patio gastronómico con tres food trucks y una barra de bebidas a cargo de Growler, además de los puestos de emprendedores.

Expo Patagonia Tattoo: shows en altura, suspensión capilar y skate en Neuquén

Entre las actividades destacadas estarán los espectáculos en altura. Highline Neuquén participará con una nueva presentación y una propuesta llamada Highline Experience, que permitirá a quienes se animen experimentar esta actividad en primera persona.

Otra de las atracciones será la suspensión capilar, a cargo de la artista internacional May Almendra. La artista llegará desde su gira circense por Turquía para participar de esta edición, con una presentación que forma parte de la programación de espectáculos en altura.

May Almendra dará un show de suspensión capilar.

El skate también tendrá su espacio con una demostración organizada por Mira Skate y Clash. La actividad reunirá a referentes de la disciplina y contará con un premio al best trick, una competencia que reconoce el mejor truco de la jornada.

Música en vivo en la Expo Patagonia Tattoo: qué bandas tocarán

La programación musical combinará distintos géneros, desde el punk y el blues hasta el rock, el rap y el nu metal. El patio cultural tendrá presentaciones de bandas y artistas, además de las intervenciones de DJ invitados.

La grilla anunciada para esta edición incluye: