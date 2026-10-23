A solas con la Bersuit en Neuquén: más de 25 años de rock y la mística sigue intacta en un show «sold out»

A 25 años del lanzamiento de «Hijos del culo», la Bersuit Vergarabat hizo vibrar Neuquén con un show explosivo que cruzó generaciones, combinó la nostalgia de las giras ruteras y mantuvo intacta la memoria histórica de la Patagonia.

Con sus pijamas puestos, los músicos transformaron el escenario de Mood en una verdadera fiesta. Lejos de ser un simple repaso cronológico, el show estuvo marcado por la emoción: la banda desplegó en vivo homenajes a Charly García en la previa a su cumpleaños, la lucha de Malvinas y la reivindicación de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Abajo del escenario, la respuesta fue inmediata, con grandes y chicos compartiendo el clásico pogo en la pista. Minutos antes de desatar esta locura, la banda recibió en la intimidad de su camarín a Diario RÍO NEGRO para una entrevista exclusiva donde repasaron su historia, la vida en la ruta y el recambio generacional.

El cruce de generaciones y la mística de un clásico: a 25 años de «Hijos del Culo» la Bersuit volvió a Neuquén

Festejar 25 años de un álbum no es poca cosa, especialmente cuando se trata de la placa favorita de la banda. Para Daniel Suárez, encontrarse con el recinto repleto potencia la energía y revalida la vigencia del grupo en todo el país.

«Siempre volver a los lugares que nos han tratado tan bien se disfruta el doble. Te sentís en tu casa, como acá», confesó el músico. Y remarcó el peso del álbum que los trajo nuevamente a la Patagonia: «Estamos presentando 25 años de nuestro disco Hijos del culo, que es nuestro disco preferido. Y vemos que la gente lo recibe con mucha alegría».

Foto: gentileza.

Por su parte, el Cóndor Sbarbati reflexionó sobre el fenómeno que viven cada noche. Las canciones no los abandonaron en dos décadas y media, pero el público mutó de la mejor manera. «Es hermoso ver a aquellos viejos bersuiteros que venían antes, volver en familia a disfrutar de este festejo y de la música», destacó el cantante.

Juan Subirá, tecladista de la banda, reconoció el valor de seguir girando con la misma intensidad de sus inicios: «Es muy lindo hacer esta actividad, tener la posibilidad de viajar con la música y llevar estas canciones por nuestro país y por muchos lugares del mundo. Nos sentimos un poco privilegiados».

Y agregó sin rodeos: «Es un hermoso oficio, y entre otras cosas nos da de comer también, así que uno no quiere dejar de hacerlo nunca. Mientras la gente nos quiera vamos a seguir».

Componer a la vieja escuela y girar sin celulares: entrevista exclusiva con Bersuit Vergarabat

El paso del tiempo cambió la industria, pero puertas adentro, la Bersuit mantiene su esencia intacta. A la hora de hablar sobre los nuevos métodos de producción, la banda fue clara:

«Sí, la tecnología, pero los métodos siguen siendo los mismos. Nos gusta previamente juntarnos a armar demos, a intercambiar ideas, proyectos. Lo seguimos haciendo hasta el día de hoy, siempre funcionamos como grupo y sabemos que es una gran química la que sucede entre nosotros constantemente, en un ensayo, en una zapada», detallaron.

Foto: gentileza.

Esa misma resistencia al paso del tiempo se refleja en sus historias de ruta. Daniel Suárez añoró las giras en la era analógica. «Viajar en tiempos de que no existía la tecnología y los teléfonos celulares hacía que las anécdotas sean incluso un poco más ricas, porque no tenías ahí algo que lo materialice en un video. Cada vez que las contabas también había versiones», reflexionó.

Entre miles de kilómetros recorridos, los músicos listaron sus vivencias más extremas y delirantes. Dani Suarez recordó la tensión de llegar a la Patagonia y percatarse de la ausencia de su icónico vestuario: «Habernos olvidado los pijamas una vez acá en el sur y salir a buscar, pero estaba todo cerrado».

Sbarbati suma: «Tuvimos que convocar a los fanáticos para que traigan sus pijamas y así podamos tocar». A lo que Suárez remató: «Porque siempre subimos a tocar en pijamas, no lo podíamos concebir de otra forma».

«Tenemos un momento actual que se parece mucho a eso», el recuerdo del 2001 y la época en la que salió «Hijos del Culo»

El cierre de la charla en el camarín dejó lugar para la memoria histórica. El vínculo de la Bersuit con Neuquén tiene un fuerte anclaje en las luchas obreras: «nos llamó la gente de Zanon para venir a tocar para ellos, para apoyar la causa de la recuperación de la fábrica»,

Fiel al espíritu crítico del grupo, Subirá no esquivó la coyuntura nacional y trazó un crudo paralelismo con el presente: «Fueron años muy difíciles como fue el 2001, y tenemos un momento actual que se parece mucho a eso. Seguramente estaremos tocando en otras circunstancias similares en cualquier momento, ya lo venimos haciendo porque la situación es de suma gravedad y no para de generarse cada vez más conflictos sociales, políticos y económicos. Así que bueno, acá estamos».