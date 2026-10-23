Quiénes son los ocho desaparecidos identificados en La Perla junto a Mara Salto, de Cipolletti: ya son 38

Integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense durante las excavaciones en el predio militar de La Calera. (Foto: EAAF)

La Justicia federal de Córdoba dio a conocer este viernes los nombres de ocho desaparecidos cuyos restos fueron identificados en Loma del Torito, junto al ex centro clandestino La Perla, entre ellos María Luisa «Mara» Salto, la joven de Cipolletti. Con este anuncio, que el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja encabezó en los Tribunales Federales de Córdoba, ya son 38 las personas identificadas desde que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) empezó a excavar el predio en 2025.

Los ocho fueron secuestrados en 1976 y, según informó Página/12, sus casos no estaban relacionados entre sí. Para los investigadores, ese dato refuerza la hipótesis de que los militares removieron los cuerpos con maquinaria pesada en 1979, antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«En el año 1979, antes de la visita de la CIDH, los militares con palas mecánicas y camiones se llevaron los restos pensando que así tapaban los crímenes. Pero hoy la tecnología de identificación de ADN de pequeños restos óseos ha dado por tierra con esos planes», afirmó Vaca Narvaja durante el acto.

Uno por uno, los nombres de los desaparecidos identificados en La Perla este viernes

El Juzgado Federal N° 3 difundió una breve reseña de cada víctima, con los datos que reunieron sus familias y los organismos de derechos humanos. Estos son los ocho nombres:

María Luisa «Mara» Salto. Nació en Cipolletti y cursaba tercer año de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrada el 28 de julio de 1976 en la vía pública, en Córdoba, y tenía 20 años.

Nació en Cipolletti y cursaba tercer año de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrada el 28 de julio de 1976 en la vía pública, en Córdoba, y tenía 20 años. Néstor Albino Acosta Ludueña. Trabajaba en el Ferrocarril Mitre, donde tenía participación gremial. Lo secuestraron el 16 de junio de 1976 en su casa de barrio Talleres Sud, a los 20 años.

Trabajaba en el Ferrocarril Mitre, donde tenía participación gremial. Lo secuestraron el 16 de junio de 1976 en su casa de barrio Talleres Sud, a los 20 años. Pascual Delfín Ludueña. Era delegado sindical en Fiat Concord y socio de Belgrano. Fue secuestrado la mañana del 24 de marzo de 1976, el día del golpe, en barrio Patricios, y tenía 29 años.

Era delegado sindical en Fiat Concord y socio de Belgrano. Fue secuestrado la mañana del 24 de marzo de 1976, el día del golpe, en barrio Patricios, y tenía 29 años. Claudio Norberto Nardini. Trabajaba en SanCor y tenía actividad gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en su casa, camino a Monte Cristo, a los 34 años.

Trabajaba en SanCor y tenía actividad gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en su casa, camino a Monte Cristo, a los 34 años. Cecilia Alicia Pessina de Ávila. Era psicóloga, nacida en Río Tercero. La secuestraron el 14 de agosto de 1976 en barrio Alto Alberdi, frente a su hija, y tenía 27 años.

Era psicóloga, nacida en Río Tercero. La secuestraron el 14 de agosto de 1976 en barrio Alto Alberdi, frente a su hija, y tenía 27 años. Mercedes del Valle Ramírez. Cursaba el secundario en el Colegio Juan Larrea y trabajaba en un negocio de lanas. Fue secuestrada el 3 de julio de 1976, a los 22 años.

Cursaba el secundario en el Colegio Juan Larrea y trabajaba en un negocio de lanas. Fue secuestrada el 3 de julio de 1976, a los 22 años. Mónica Protti de Guillén. Nacida en Río Cuarto, estudiaba Medicina en la UNC. La secuestraron el 21 de septiembre de 1976 junto a su compañero, Enrique Guillén, que sigue desaparecido, y tenía 24 años.

Nacida en Río Cuarto, estudiaba Medicina en la UNC. La secuestraron el 21 de septiembre de 1976 junto a su compañero, Enrique Guillén, que sigue desaparecido, y tenía 24 años. Juan Carlos Soulier. Estudiaba Ingeniería en la UTN y trabajaba como electricista en la empresa familiar. Fue secuestrado el 15 de agosto de 1976 en barrio Villa Páez, junto a su esposa y su hijo de cinco meses, que luego fue recuperado por la familia. Tenía 23 años.

Las ocho personas identificadas en Loma del Torito, junto al ex centro clandestino La Perla: cuatro mujeres y cuatro hombres secuestrados en 1976. (EAAF)

En la conferencia también se mencionó a Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado el 5 de mayo de 1976 a los 22 años. Su identificación ya se había anunciado en agosto.

Cómo sigue la búsqueda de desaparecidos en Loma del Torito y el llamado a las familias

Las 38 identificaciones se anunciaron en cuatro tandas: 12 en marzo, 17 en mayo, una en agosto y las ocho de este viernes. Los antropólogos del EAAF siguen trabajando en el terreno, y la Justicia federal mantiene abierta una causa para determinar adónde llevaron los camiones los restos que sacaron de las fosas en 1979.

Una antropóloga del EAAF trabaja sobre restos y objetos hallados en las excavaciones. Los fragmentos permitieron identificar a 38 desaparecidos. (Foto: EAAF)

En el caso de Mara Salto, su familia espera que terminen las excavaciones para traerla de regreso a Cipolletti, donde descansará junto a sus padres. Mientras tanto, el juez renovó el pedido a familiares de desaparecidos para que aporten muestras de sangre: «En la medida que haya contramuestras de los familiares, esos restos van a poder ser identificados», explicó Vaca Narvaja.

Los familiares pueden comunicarse con el juzgado al (0351) 4335772 o por correo a fcordoba3.secddhh@pjn.gov.ar.