Monteoliva defendió la baja de la edad de imputabilidad: «Es una necesidad fundamental para la Argentina»

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ratificó este lunes la voluntad del Gobierno de avanzar con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. En la previa al tratamiento de la iniciativa en las sesiones extraordinarias del Congreso, la funcionaria definió la reforma como «una necesidad fundamental para la Argentina».

En declaraciones a Radio Rivadavia, Monteoliva argumentó que el sistema actual deja al país en desventaja respecto al contexto regional: «En América Latina somos de los países con la edad de imputabilidad más alta. En América del Sur la mayoría de los países la tienen entre los 13 y los 14 años».

«Combustible» del delito y penas diferenciadas

Uno de los puntos más fuertes de su defensa giró en torno al uso de adolescentes por parte del crimen organizado. La ministra aseguró que, hoy, los menores son «el combustible que tienen las organizaciones criminales para funcionar». En esa línea, sostuvo que el Estado debe actuar para inhibir ese reclutamiento «ante la certeza de que habrá una sanción».

Sin embargo, Monteoliva aclaró que el proyecto contempla una escala de gradualidad. «No es lo mismo matar o violar que un robo de una bicicleta», graficó, explicando que la ley prevé «penas alternativas según el tipo de delito».

Reeducación y cárceles

Finalmente, la funcionaria respondió a las críticas sobre el alojamiento de los detenidos. Aseguró que la iniciativa «toma el tema en serio por primera vez» y busca «promover la reeducación», descartando que los menores compartan encierro con delincuentes mayores.

«No se trata de ponerlos en los mismos lugares de detención en los que están los adultos», subrayó, aunque reconoció que esto implica «una exigencia en cuanto a la coordinación con todas las jurisdicciones» para garantizar los espacios adecuados.

