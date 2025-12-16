Tragedia en la Quinta de Olivos: encontraron muerto a un soldado de 21 años, investigan la causa

En la madrugada de este martes, un grave incidente sacudió a la Quinta de Olivos. Un soldado de 21 años, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado muerto en uno de los puestos internos.

La noticia generó alarma en la residencia presidencial. La confirmación del fallecimiento fue inmediata por parte de los servicios médicos de emergencia, que acudieron al lugar tras el hallazgo.

Qué dijo el Gobierno sobre el soldado hallado muerto en Olivos

«Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho», informaron desde el Gobierno Nacional.

La Quinta Presidencial fue escenario de un dramático episodio esta madrugada. Foto archivo.

«La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente», agregaron. Según informó Infobae, la victima fue identificada como Rodrigo Gómez.

De acuerdo a los trascendidos, la División de Análisis de la Información indicó que el soldado se encontraba en el perímetro de la Residencia Presidencial y habría fallecido después de efectuarse un disparo con un arma larga en la cabeza.

Noticia en desarrollo