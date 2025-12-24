Murió el abuelo del gobernador Ignacio Torres a sus 97 años: «La vida me sorprende despidiéndote»

Este miércoles, en vísperas de Navidad, murió Ricardo Torres, abuelo del gobernador Ignacio Torres. A través de sus redes sociales, el mandatario de Chubut escribió un sentido mensaje de despedida.

Torres tenía 97 años y falleció en horas de la madrugada de este 24 de noviembre. Fue empresario y propietario de estaciones de servicio, cuyo rubro se mantiene en la familia Torres.

Según informó Diario Jornada, su sepelio se realizará el próximo viernes, después de las fiestas.

La sentida despedida de Ignacio Torres a su abuelo en la previa de Navidad

El gobernador chubutense publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida por la muerte de su abuelo Ricardo, junto a una fotografía en la que se observa a ambos junto al hijo de Ignacio Torres.

“Hoy te despido con el dolor de saber que te voy a extrañar cada día de mi vida, elegiste vivir con firmeza y convicción, sin rencores ni odios del pasado. Hoy que es un día de balance y de encuentro, elijo creer que la vida nos va a seguir encontrando en cada gesto y en cada historia que le cuente a tu tan esperado bisnieto, con orgullo, alegría y un poco de nostalgia”, indicó.

Asimismo, acotó: “Increíblemente la vida me sorprende despidiéndote y soltándote la mano en el mismo año que llego Victorio para apretarla fuerte”.

“Hoy voy a brindar por tu mejor legado que es recordarte como te lo mereces, con una sonrisa, sabiendo que viviste y te fuiste como quisiste. Hasta siempre abuelo”, concluye el mensaje.