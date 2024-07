Murió la hija de Ricardo López Murphy: los mensajes del arco político al diputado nacional

Murió Analía Elena, hija del diputado nacional Ricardo López Murphy. La noticia fue confirmada por el propio legislador. Recibió muestras de apoyo de diferentes espacios políticos.

“Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analía Elena López Murphy”, indicó el economista en X.

Según indicó Infobae, la hija del execonomista realizaba un tratamiento en Estados Unidos.

“Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado», había expresado el legislador en 2022 en una entrevista con Luis Novaresio en LN+ sobre el momento personal que atravesaba por la salud de su hija.

Murió la hija de López Murphy: los mensajes al diputado

Dirigentes de diferentes espacios políticos le manifestaron su pesar. Algunos de ellos fueron Leandro Santoro, Fabio Quetglas, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, Itai Hagman, Julio Cobos, Jorge Macri, Cecilia Moreau, Cristian Ritondo, Carolina Píparo, Victoria Tolosa Paz. Karina Banfi.

«Mi acompañamiento para vos y tu familia en este triste momento”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Expresamos nuestras condolencias al diputado López Murphy ante la pérdida irreparable de su hija Analía Elena López Murphy. Todo nuestro acompañamiento y afecto para él y su familia en este triste momento», expresaron desde el bloque del PRO en Diputados.

«Lo lamento muchísimo y te acompaño en el dolor, querido Ricardo. Tu actitud de dejar los Estados Unidos para venir a votar la ley Bases describe perfectamente tu compromiso con el país. Estamos todos con vos en este momento tan difícil”, dijo Fernando Iglesias.