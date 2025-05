¿Quién es la nueva novia de L-Gante? “Vendedora de esencias de Laferrere” 

En medio de su ida y vuelta con Wanda Nara, L-Gante se mostró a los besos con una chica de Laferrere. Al momento de despedirse de los escenarios por un tiempo por los problemas de salud que afronta, el cantante estuvo a los besos con Rocío Clericuzio.

Quién es Rocío Clericuzio, la nueva novia de L-Gante

La joven aparece en Instagram como «espina de rosa». El nombre de ella es Rocío Clericuzio, «tiene 93 mil y pico de seguidores”, comentó Damián Rojo en El Trece.

“Hace danzas árabes, vende esencias, fragancias, yo creo que ahí estaban probando la fragancia con L-Gante. Es el oeste, en el oeste está el agite dicen. En el oeste está el agite, ella es de Laferrere, del oeste, y se agita con L-Gante cuando se cruzan”, cerró el periodista.

L-Gante, entre rumores de reconciliación y de un nuevo amor

El pasado 7 de mayo, L-Gante se despidió temporalmente de los escenarios con un show en un club nocturno de la Capital Federal y sorprendentemente, se mostró acompañado por Wanda Nara, lo que volvió a revivir los rumores de una reconciliación entre ambos. Finalmente, la empresaria fue vista yéndose sola del evento.

Martino, panelista de Sálvese quien pueda (América TV), reveló que el cantante estaría iniciando un vínculo con una joven rubia: «L-Gante está con otra, una chica de zona Oeste, una bailarina de danzas árabes. Se llama Rocío, es muy parecida a Wanda Nara«.

Y advirtió: «Vi un chat en bombita, donde él le dijo ‘te extraño‘ y esto fue el domingo pasado».

Días atrás, la bailarina posteo en sus redes sociales un video junto a Elián, mostrándose muy cómplices. “La fecha: 27 de abril, esto fue hace poco”, notó la conductora Yanina Latorre.

La panelista informó que se comunicó con la joven y que su respuesta dejó ver que si bien no hay una relación, definitivamente algo ocurrió entre ellos: «Le preguntó: ‘¿Estuviste con L-Gante?‘ Y me pone: ‘Ahora entiendo por qué Wanda no lo suelta‘».