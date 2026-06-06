Myriam Bregman convocó en Neuquén a «pasar a la ofensiva y construir una alternativa trabajadora»

El Club Pacífico de la capital neuquina se convirtió en la tarde de este sábado en el epicentro del debate político de la izquierda regional.

Ante un salón colmado por trabajadores, jóvenes y militantes, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad) encabezó un multitudinario acto destinado a discutir cómo enfrentar el plan económico de Javier Milei y poner en pie una nueva alternativa política de la clase trabajadora.

El encuentro se da en un momento político particular para la dirigente, a quien encuestas recientes ubican con un 47% de imagen positiva, posicionándola incluso por encima del propio presidente y de los principales referentes del PJ, el radicalismo y el PRO.

«Apareció alguien con el 47% de imagen positiva en las encuestas y no estaba previsto en ningún lado«, ironizó Bregman al respecto, atribuyendo ese capital político a la coherencia de haber estado «en la calle desde el primer día».

Sin embargo, advirtió: «Nadie se salva solo, pero tampoco nadie lucha solo. Ese 47% nos llama a organizarnos. Hay que pasar a la ofensiva por una vida sin opresión».

Petróleo para Cuba y alerta por la «Zona Fría»



Estando en la capital de la provincia de Vaca Muerta, el debate energético fue ineludible.

Bregman relató una pregunta que le suelen hacer sobre qué haría la izquierda con el recurso estratégico de la región: «Pondríamos la producción de petróleo y gas al servicio de la gente», sentenció.

En esa línea, lanzó una propuesta de fuerte contenido geopolítico al afirmar que una de sus primeras medidas sería «enviar petróleo a Cuba».

La diputada describió las penurias que atraviesa la isla caribeña tras el corte de suministro desde Venezuela y criticó con dureza a los gobiernos de México y Brasil, acusándolos de no enviar combustible «por temor a las represalias de Donald Trump».

Asimismo, tocó un tema sensible para el bolsillo de los neuquinos: los subsidios energéticos.

Pusó la lupa sobre la Ley de Zona Fría e indicó de forma tajante: «Empieza en otra parte el tarifazo, pero a ustedes también les va a tocar».

Duras críticas al Senado y al Peronismo

La coyuntura legislativa nacional también formó parte de su discurso. Bregman denunció que los recientes acuerdos en el Senado de la Nación para la designación de jueces federales tuvieron como único objetivo «garantizar la impunidad de Javier Milei».

Las críticas no se concentraron solo en el oficialismo de ultraderecha, sino también en la oposición tradicional.

Apuntó contra los sectores del peronismo que terminan avalando las leyes del Gobierno y dejó una definición conceptual sobre el rol del movimiento obrero: «Los trabajadores no queremos ser la columna vertebral del partido, sino la cabeza de un nuevo movimiento».

«Se prepara un ‘mileísmo sin Milei’ en la Argentina. Las clases dominantes están viendo cómo soltarlo si hace falta, pero quieren preservar todo lo que conquistaron: el ataque a los derechos de los trabajadores».

Contra los femicidios y la retórica presidencial. Bregman llegó a la provincia pocos días después de participar de las movilizaciones a 11 años del primer Ni Una Menos, un reclamo que en Neuquén cobró una sensibilidad extrema tras el brutal femicidio de Agostina, una adolescente de 14 años en Córdoba.

Dijo que fue una legisladora de su partido quien le dijo al fiscal que no sea cínico cuando felicitó a un perro por haber encontrado el cadáver. También dijo que en Córdoba hay 50 casos de jóvenes desaparecidas de las que se sospecha que son objeto de trata.

«Venimos de dar una enorme respuesta en las calles ante el brutal femicidio de Agostina y tenemos que soportar que el canalla que tenemos de presidente de la Nación diga que no existen los femicidios», lanzó indignada, cosechando un cerrado aplauso del auditorio.

«No va más la derecha que nos ataca porque no nos callamos ni los supuestos aliados que nos dicen que nos pasamos tres pueblos», agregó, llamando a transformar «la angustia y la furia de que nos maten en organización y movilización».

De la simpatía a la organización



Hacia el final del acto, la referente del FIT-U insistió en que el reconocimiento que hoy tiene la izquierda debe servir como un puente para sumar voluntades a la militancia activa.

«Haber llegado a ese nivel de reconocimiento nacional nos muestra que hay todo un sector que no se derechizó, que sigue opinando que hay que enfrentar a estos gobiernos», analizó.

«Llegó el momento de que todos y todas lo tomemos en nuestras manos. Hay que poner en pie un nuevo movimiento histórico que tenga su eje central en los intereses y en la defensa de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud», concluyó, dando cierre a una jornada donde la izquierda neuquina buscó exhibir músculo político de cara a los meses venideros.