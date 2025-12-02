Se fue el jefe de PAMI Río Negro y los libertarios buscan su reemplazo

El médico cipoleño Ignacio Viñals lideró la gestión del PAMI de Río Negro desde mayo del 2024. Foto: Gentileza.

El médico cipoleño Juan Ignacio Viñals renunció a la conducción del PAMI Río Negro, a partir de diciembre.

La decisión no fue anunciada oficialmente, aunque el profesional lo informó al personal del organismo.

En Río Negro, la obra social nacional otorga cobertura a más de 100 mil afiliados, con sus lógicos reclamos por demandas insatisfechas y, por eso, esa representación es de las más importantes en la Provincia.

Viñals cumplió 19 meses al frente de esa gestión y, según trascendió, argumentó razones personales cuando explicó su determinación a gerentes y trabajadores del PAMI.

El alejamiento se cumple desde diciembre y, provisoriamente, la conducción operativa quedó a cargo del actual Coordinador Médico, Horacio Llamazares.

Mientras tanto, en Capital Federal se genera la necesidad de su cobertura, aunque aún no existirían postulaciones firmes, empezando por la incidencia que tendrán los actores libertarios en el futuro nombramiento.

En mayo del 2024, Viñals fue propuesta por la próxima renunciada diputada y cuestionada senadora electa Lorena Villaverde. Obviamente, el escenario se modificó y el ecosistema de la LLA rionegrina ahora incluye al reelecto diputado Aníbal Tortoriello y el candidato al Senado, Enzo Fullone, con sus propias opiniones.

El profesional cipoleño llegó al organismo nacional en medio de un fuerte conflicto con ATE, que es otro protagonista central en el funcionamiento del PAMI rionegrino. Su antecesor, Carlos Montenegro, fue desvinculado por un enfrentamiento con ese gremio estatal, que había denunciado acciones en el organismo de dos referentes de La Libertad Avanzada, sin designaciones formales.