Nación reconoció cinco hospitales de Río Negro por su compromiso con la salud y la calidad del paciente

El hospital Zatti de Viedma fue uno de los reconocidos por el gobierno Nacional. Foto: Marcelo Ochoa.

El Ministerio de Salud de la Nación reconoció a los hospitales de Viedma, Catriel, Guardia Mitre, Ramos Mexía y Maquinchao como «establecimiento comprometido con la salud y calidad del paciente» luego de un procedimiento de autoevaluación de buenas prácticas.

Este acción se enmarca en el programa nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica y posiciona a estos cinco establecimientos como los primeros de la provincia en cumplir los estándares establecidos por la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento Humano en Salud y la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente.

La referente de Calidad y Seguridad Sanitaria de Río Negro, Silvia Neirot, explicó «este importante logro marca el inicio de un proceso estratégico de fortalecimiento institucional y de organización, orientado a consolidar políticas claras que garanticen mayor seguridad, calidad y equidad en la atención sanitaria brindada a la población rionegrina».

Desde el gobierno se indicó que el proceso desarrollado en los hospitales incluyó «la implementación de buenas prácticas en calidad y seguridad del paciente», «capacitación sistemática de los equipos de salud», «revisión, ordenamiento y fortalecimiento de procesos asistenciales y administrativos» y «autoevaluación institucional, herramienta clave para la mejora continua y la toma de decisiones basadas en evidencia».

Para Neirot «estas acciones no sólo permiten elevar los estándares de atención, sino que habilitan una mirada crítica y reflexiva sobre el funcionamiento institucional, los recursos disponibles y las necesidades de la comunidad a la que se atiende».

Para finalizar, la referente destacó que «este proceso abre el camino para continuar avanzando hacia estándares superiores de calidad, consolidando un sistema de salud público más seguro, eficiente y humanizado para toda la comunidad rionegrina».

Para el proceso de reconocimiento se utilizó la «Herramienta de Autoevaluación de Buenas Prácticas para la Mejora de la Calidad en Establecimientos de Salud», instrumento oficial destinado a evaluar el grado de cumplimiento de procesos seguros, efectivos y centrados en el paciente.

Por su parte, la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria adaptó este instrumento para su aplicación en establecimientos del Primer Nivel de Atención, fortaleciendo así la evaluación en centros sin internación en todo el país.