Rolando Figueroa habló sobre el escándalo de las presuntas coimas en la Andis: «Que la justicia actúe»

El gobernador Rolando Figueroa evitó este lunes opinar sobre el escándalo de las presuntas coimas que involucran al gobierno nacional y sostuvo que deberá ser la justicia la que clarifique qué ocurrió con los presuntos desvíos de fondos desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) hacia Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

«Está en manos de la justicia», respondió Figueroa a Diario RÍO NEGRO cuando se le preguntó qué opinaba, en tanto agregó: «quiero ser muy respetuoso con esos hechos. Me parece bien que la justicia actúe, que se determine con meridiana precisión qué ocurrió».

Fue en una rueda de prensa, al ser abordado sobre diferentes temas al término de la inauguración de obras por el inicio del mes del 121″ aniversario de Neuquén capital.

Agregó que la claridad sobre el episodio en el que se ventilaron audios que involucran a la hermana de Javier Milei y secretaria de la Presidencia como la recaudadora de fondos llegados de la Andis «es lo que está esperado la ciudadanía».

Ante la insistencia en la conferencia respecto a si la difusión nacional del escándalo por el presunto desvío de fondos de la Andis hacia la Casa Rosada gravitó en contra de La Libertad Avanza en las elecciones de Corrientes, Figueroa activó el modo campaña «neuquinizate» y recordó que «nunca hay que pensar que el fenómeno nacional impacte de igual manera» en las provincias.

«Hay 11 provincias argentinas donde los modelos provinciales son muy fuertes», insistió y describió que en esas provincias existen diferentes alternativas ideadas para las elecciones del 26 de octubre.

«Cuando existen los dos partidos nacionales disputándose una provincia se arma un determinado debate y cuando entran a jugar proyectos provinciales, los resultados son diferentes», aclaró. Analizó que los resultados evidenciaban que «la ciudadanía se cansó de las peleas de unos y otros».

Desvinculó el resultado electoral del escándalo de las presuntas coimas porque a su entender, ante la disputa de los partidos nacionales, los votantes «ponen en valor los proyectos locales y esto es lo que se manifestó anoche en Corrientes: no hay segunda vuelta porque el triunfo fue arrasador: en muchas provincias va a pasar lo mismo», vaticinó.

Comparó que en la provincia de Neuquén se trabaja políticamente con apertura «para que se entienda que todos tenemos que defender Neuquén, no obedeciendo órdenes cuando definen a dedo quiénes son los candidatos, o voluntades a partir de pensamientos que existen en el Obelisco», en tanto expresó que buscará que esto quede expresado en las urnas el 26 de octubre en la provincia.

Buena relación con Milei a pesar de que abandonó obras

Aunque fueron continuas las críticas al gobierno de Javier Milei por haber abandonado las obras contratadas, como la avenida Los Paraísos que se inauguró esta mañana, Figueroa aclaró que «nosotros tenemos diálogo: podemos no compartir que no hagan obras porque tenemos otra mirada del Estado presente, pero eso no nos impide dialogar».

Agregó que con el intendente Mariano Gaido «estamos enfocados en lo que también él anhela, que es administrar la avenida Mosconi«, reafirmó al ser consultado si la carencia de inversión declamada desde la Nación irá en contra da la multivía proyectada por el intendente capitalino.

Y deslizó que en los próximos días habrá anuncios respecto a la ampliación de la Mosconi. «Él (por Gaido) estará anunciado lo que hará, es un sueño y un proyecto con el que estamos de acuerdo y lo podemos concretar, dijo enigmático.

Aprovechó la continuidad del modo campaña para anunciar que «tenemos una propuesta para los próximos años que lo estaremos presentando a la sociedad en los próximos días» en los que habló de «sumar esfuerzos». Reforzó que «tenemos una mirada de sumar esfuerzos para el Neuquén que viene«. Habló de transformación, de ser «prudentes y organizados» y de un plan que presentará en público, en señal clara de la presentación de la plataforma electoral.