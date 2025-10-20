Javier Milei recibió a Nadia Márquez y a los candidatos de La Libertad Avanza de Neuquén

El presidente Javier Milei se reunió en las últimas horas con los candidatos de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez y Gastón Riesco, «para reafirmar su respaldo a la lista neuquina que busca ampliar la representación liberal en el Congreso Nacional», se informó este lunes. Durante el encuentro, el Presidente subrayó la importancia estratégica de Neuquén como motor energético. La visita se da luego de que se confirme que el mandatario nacional no estará en la provincia antes de la elección, cómo se había especulado.

Según se indicó desde el partido, Milei subrayó la importancia estratégica de Neuquén en el desarrollo energético de Argentina, «destacando su papel central en la producción de gas y petróleo y su potencial para generar empleo genuino, divisas e inversión privada».

«Enfatizó que la consolidación de una macroeconomía ordenada y sin déficit fiscal es la condición necesaria para liberar las fuerzas productivas y atraer inversiones de largo plazo», afirmaron.

En ese contexto, destacó la relevancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) «como herramienta clave para canalizar capitales hacia sectores estratégicos, especialmente en la Patagonia».

«Una Argentina próspera es posible. Con una macroeconomía ordenada y un Estado que deje trabajar al sector privado, el país puede volver a crecer. Vaca Muerta ya no es solo un enorme potencial: es una gran realidad que hoy impulsa la economía argentina. Tenemos que maximizar la renta y los recursos disponibles para consolidar a la Argentina como un exportador neto de energía», afirmó Milei según el comunicado de prensa que difundió la lista libertaria.

La Libertad Avanza espera ampliar su representación por Neuquén en el próximo Congreso: hoy solo cuenta con la banca de Márquez, quien dejará la Cámara Baja si resulta electa para pasar al Senado.

En las semanas anteriores había expectativas de que Milei pudiera visitar la región, pero finalmente eligió otras provincias para cerrar la campaña. Tampoco pudo estar en Neuquén el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien suspendió el arribo que había programado días atrás.