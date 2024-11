Narcomenudeo: Figueroa ratificó que en febrero ya estará la ley para combatirlo

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que espera tener en febrero la ley para que la provincia se haga cargo de combatir el narcomenudeo, es decir, la venta minorista de drogas. El proyecto todavía no ingresó a la Legislatura y sería un conjunto de disposiciones: además de la adhesión a la ley nacional de desfederalización, habrá modificaciones -o introducción de nuevas herramientas– en el Código Procesal Penal provincial.

Estos días son de gran ebullición en temas que para el grueso de la ciudadanía pasan inadvertidos pero tendrán consecuencias en su vida cotidiana muy pronto. Figueroa dijo durante la inauguración de obras de refacción y remodelación en el Parque Valentina que «estamos trabajando para elaborar la ley para estar muy atentos al narcomenudeo, para no tener piedad con el que vende la droga».

Añadió que «en febrero, con las experiencias recogidas de otras provincias, esperamos tener nuestra propia legislación para abordar esta problemática».

En ese contexto mencionó que el lunes se reunirá con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien viene a Neuquén para el lanzamiento del nuevo Código Procesal Penal federal.

Neuquén, provincia de referencia

Ambos hechos están entrelazados: Neuquén se considera un referente en materia procesal penal y aspira a serlo también en narcomenudeo, una materia en la que no le ha ido tan bien a otros distritos que adoptaron la desfederalización. Según dijo a diario RÍO NEGRO el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Alberto Nanzer, fue por «la falta de una política criminal adecuada».

Desligada del narcomenudeo, la justicia federal debería poder dedicarse a delitos de mayor complejidad como el narcotráfico a gran escala, contrabando, trata de personas, evasión tributaria, contaminación y crimen organizado en general.

Quién decide cortar la cadena del delito narco en un minorista para no llegar al mayorista es algo que todavía no está claro. Las fuerzas federales y las provinciales no trabajan coordinadamente, los ejemplos sobran.

Al acto está invitado el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El Código federal regirá también en su provincia pero, al revés que Figueroa, no quiere saber nada con hacerse cargo del narcomenudeo.

Bullrich, Petri, y ¿más?

Además de Cúneo Libarona, el lunes vendrá la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien dependen las fuerzas de seguridad federales -Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria- que son las más involucradas en la lucha contra el narcotráfico, y deberán trabajar de manera coordinada con la policía provincial.

Al menos, en teoría. La provincia de Neuquén ya demostró tener más afinidad con el ministerio de Justicia que con el de Seguridad. Por ejemplo, se desmarcó claramente de participar en el comando antibloqueos ideado por Bullrich. Tampoco demuestra gran entusiasmo por comprar las armas menos letales.

El tercer ministro nacional que visitará Neuquén será Luis Petri, de Defensa. Llegará apenas días después de que se cumplan 17 meses del asesinato del soldado Pablo Córdoba en el Grupo de Artillería de Zapala, un caso sin esclarecer investigado por la justicia federal.

El Consejo Asesor Interinstitucional

Junto con el lanzamiento del nuevo Código Procesal, se reunirá en Neuquén el Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, que en lo formal integran el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el procurador general interino, Eduardo Casal; la defensora General, Stella Martínez; y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Fuentes del ministerio de Justicia consultadas ayer por diario RÍO NEGRO no descartaron que algunos de ellos asistan a la reunión, que se realizará por la tarde en el salón Caballo Negro del Centro de Convenciones Domuyo de la Isla 132.