Narcomenudeo: «la ley es en función de la sociedad, no de los jueces»

El fiscal general José Gerez afirmó que asumir el combate al narcomenudeo «es una política de Estado, no es una decisión que debió ser discutida con los operadores del sistema. Está por encima de cualquier debate interno». En respuesta a críticas de la presidenta del Colegio de Jueces de Neuquén, Carina Álvarez, quien expresó «preocupación» por «el nivel de improvisación que observamos», el jefe de los fiscales dijo que «esto no es una reforma procesal. La competencia del narcomenudeo, si bien ofrece particularidades, no requiere el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades».

En la misma línea de razonamiento, afirmó que la adhesión a la ley nacional de desfederalización, que votó esta semana la Legislatura, «es en función de la sociedad, no de los jueces. Se hizo pensando en una sociedad más sana, segura y pacífica».

Por otra parte, Gerez destacó como «trascendental» la reunión que mantuvo este viernes con el fiscal federal de distrito, Rafael Vehils Ruiz, de la que también participó la fiscal federal Mariana Querejeta.

«Que el fiscal federal de distrito con el fiscal general de Neuquén decidieran armar una mesa conjunta es de vital importancia, trascendental. No ocurre siempre», dijo. «Vamos a trabajar en equipo para que nuestras investigaciones puedan ser continuadas a nivel federal. Habrá intercambio de información, se abre un horizonte inédito».

La estructura federal

Vehils Ruiz es el máximo representante de la Procuración General en las provincias de Neuquén y Río Negro. En privado suele expresar sus reservas hacia la desfederalización porque entiende que conspira contra la investigación de los grandes grupos criminales. Mariana Querejeta es fiscal a cargo de las áreas de Investigación y Litigio de Casos Complejos; No Penal; y Electoral de Neuquén.

Ambos pasaron a ocupar esas funciones desde el 4 de noviembre, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal federal, que es muy parecido al que rige desde hace más de una década en la provincia.

En una entrevista con diario RÍO NEGRO, el fiscal general Gerez dijo que la mesa armada en la reunión del viernes «es una mesa de fiscales primos hermanos. No participan jueces ni funcionarios del gobierno; solo fiscales que ahora hablamos el mismo idioma, porque tenemos el mismo Código Procesal Penal».

Interés por ser fiscales especializados en narcomenudeo

Anticipó que de esa mesa participarán fiscales provinciales especializados en microtráfico. «Hay varios hombres y mujeres dispuestos, se ofrecieron a hacerlo, tengo para elegir», reveló. No dio nombres, sólo mencionó que hay fiscales y asistentes letrados de ambos sexos.

«En Neuquén hay droga por todos lados, por eso va a ser importantísimo el trabajo que desarrolle esa mesa», continuó, «de la que van a participar fiscales federales, fiscales provinciales que trabajen el microtráfico y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)».

Los límites difusos

Señaló que se firmarán «convenios para el trabajo conjunto, no nos vamos a pelear, los límites en la competencia los vamos a fijar a través de acuerdos».

Uno de los temas difusos es hasta dónde se considera narcomenudeo (interviene provincia), dónde es narcotráfico a mayor escala (competencia federal), y cuándo es tenencia para consumo personal que no está penalizada.

Otro plan en carpeta es «desarrollar un manual de política de persecución penal con foco en microtráfico», para lo cual se firmó un convenio esta semana con el ministerio de Justicia de la Nación. Habrá «investigaciones estratégicas para pegarles a las bandas, para dar grandes golpes».

«Capacitarse es obligatorio»

«Tenemos buenos sueldos que nos paga la sociedad, nos debemos a nuestro trabajo. Cuando se toman estas decisiones de política de Estado no pensamos en mejorar una cuestión laboral, sino en una medida de impacto social», dijo Gerez.

Volviendo a los cuestionamientos, indicó que «capacitarse es obligatorio, y no conozco ningún juez que no haya hecho un posgrado o una maestría en materia penal. El narcotráfico está en todas las currículas».

«Ahora con la ley en la mano empezaremos con las capacitaciones, espero que vayan todos los jueces», dijo.

Qué había dicho la jueza Álvarez

La jueza Carina Álvarez intervino en la causa Planes Sociales. (Archivo/Matías Subat)

La jueza Carina Álvarez, presidenta del Colegio de Jueces de Neuquén, dijo a diario RÍO NEGRO entre otros conceptos:

• «Nos preocupa la improvisación. Ningún sistema improvisado puede salir bien».

• «No sabemos cómo se va a implementar, no recibimos capacitación, no tenemos información del Tribunal Superior de Justicia, nadie nos llamó».

• «Es una ley y vamos a cumplirla».

• «Las capacitaciones las organizaremos nosotros mismos, con colegas de otras provincias a quienes les pediremos colaboración. También hay dos jueces que vienen del federal y les vamos a pedir lo mismo».

• «Los jueces estamos solos en este momento, y los fiscales también. De los fiscales jefes para abajo nadie sabe nada, a dos meses de la entrada en vigencia de la nueva legislación».

• La persecución del narcomenudeo «tiene mucho que ver con la salud pública, y ya tenemos muchos problemas con la falta de recursos para atender a las personas que atraviesan esa problemática. Me da la impresión de que piensan que van a hacer fortunas con los decomisos, y se trata de problemas de salud más que de narcotráfico».

• Por otra parte «está la cuestión carcelaria, es bien conocida la crisis. El lunes próximo el Comité Contra la Tortura presentará su informe final, la situación es muy grave».

La jueza que no aprobó acuerdos en Planes Sociales

Carina Álvarez es la jueza que desautorizó tres acuerdos a los que habían arribado la fiscalía y las defensas de imputados por la estafa con Planes Sociales, porque entendió que las penas eran bajas y podían enviar un mensaje equivocado a la sociedad.

«La pena que no es justa puede enviar un mensaje a la sociedad neuquina que los delitos de corrupción donde se provoca tanto perjuicio al Estado y a personas muy vulnerables como en el caso los desocupados, no tengan graves consecuencias. Es un mensaje negativo, e incluso genera la percepción de impunidad».

Su decisión fue revocada por un Tribunal de Impugnación.