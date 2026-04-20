«Neuquén va a tener un IVA más barato»: Rolando Figueroa se sumó al pedido de un nuevo pacto fiscal

El gobernador Rolando Figueroa se sumó a sus pares de otros distritos que reclamaron al gobierno nacional una reforma del Pacto Fiscal y afirmó que, de implementarse un IVA diferencial por provincia, Neuquén tendrá una alícuota más baja.

El mandatario planteó su expectativa de que «el Congreso de la Nación tome este proyecto que se está gestando desde Nación para poder bajar también los impuestos y que cada una de las provincias tome el desafío de ver cuántos impuestos vamos a cobrar».

«La provincia del Neuquén va a tener un IVA más barato. Queremos asumir ese desafío, porque los neuquinos somos corajudos. Queremos bajar el IVA, y estamos convencidos de que eso va a traer también muchísima más actividad económica», afirmó.

Figueroa aseguró que la provincia «está de pie y dispuesta a asumir ese desafío», en línea con otras decisiones adoptadas por su gestión.

Días atrás, durante el encuentro anual de la AmCham que se realizó en Buenos Aires, los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se mostraron de acuerdo en reflotar la idea de un nuevo acuerdo fiscal federal.

«Es fundamental eliminar los impuestos distorsivos de la Argentina, no tengo dudas, y eso hay que hacerlo de manera coordinada», dijo Frigerio. En cambio, Alberto Weretilneck de Río Negro afirmó que no observa «la posibilidad de un acuerdo fiscal en términos reales y concretos”.

«Creo, más que nada, en acuerdos regionales, como estamos haciendo nosotros con Neuquén o, si no, cada una de las provincias llevando adelante su propia política fiscal», consideró.

Alícuotas especiales en el turismo

Figueroa planteó que, en materia de turismo, la provincia ya aplicó medidas concretas. «Hemos firmado un decreto y en toda la región del Alto Neuquén y Limay no pagan Ingresos Brutos los establecimientos gastronómicos ni los hoteleros», remarcó y recordó que el tributo fue eliminado en la producción primaria.

«El 95% de los contribuyentes de la provincia paga menos del 2,5%, con lo cual es la provincia que menos cobra Ingresos Brutos en la República Argentina», aseguró Figueroa y agregó que Neuquén «es la provincia que menos retiene en la República Argentina, solamente un período que va reteniendo y se va computando. Hay otras provincias que tienen años de anticipo de los contribuyentes que no pueden consumir esas retenciones que se realizan. En Neuquén esto no ocurre».