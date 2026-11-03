Neuquén avanza con cambios en la Ley de Guardavidas: qué propone el sindicato

Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra el calificar la labor de los guardavidas como una actividad de alto riesgo. Foto: archivo Florencia Salto.

El Sindicato de Guardavidas de Neuquén (Sigune) se reunió este martes a partir de las 11 con la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura provincial para avanzar en las modificaciones de la Ley 2941 de Guardavidas.

El proyecto busca actualizar las condiciones de formación y ejercicio profesional, y establecer nuevas pautas laborales para quienes trabajan en balnearios y natatorios. Desde el gremio aseguraron que acompañarán varias de las modificaciones, a la vez que propondrán observaciones y propuestas.

Modificaciones Ley 2941: qué cambios contempla el proyecto

Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra el calificar la labor de los guardavidas como una actividad de alto riesgo, lo que implica condiciones específicas de seguridad y equipamiento de acuerdo con el ambiente acuático en el que se desempeñe cada trabajador.

Además, contempla la posibilidad de percibir una bonificación equivalente al 50% del salario mensual por tratarse de una actividad riesgosa. También incorpora la capacitación continua y establece que cada trabajador deberá estar encuadrado según la función que desempeña.

El proyecto también jornadas laborales de hasta seis horas. En los natatorios que funcionan durante todo el año, en tanto, la prestación del servicio tendrá carácter permanente.

Cuánto se extenderá la temporada 120 días tendrá una temporada mínima para las zonas balnearias

El articulado también contempla que cada temporada trabajada equivalga a un año de antigüedad laboral para quienes cumplen tareas estacionales, aunque esa equiparación no se trasladará al régimen previsional.

Otro de los aspectos centrales está relacionado con los requisitos para ejercer la profesión. La iniciativa exige contar con un título reconocido por el Consejo Provincial de Educación, con una formación mínima de 12 meses y 1.100 horas cátedra.

Además deberán inscribirse en un registro específico, disponer de la libreta provincial de guardavidas y aprobar una reválida anual.

Observaciones y propuestas de SIGUNE: qué pide el sindicato

Desde SIGUNE adelantaron en un comunicado oficial que acompañan varias de las modificaciones impulsadas por los legisladores, aunque consideran que la reforma debe incorporar otras herramientas para garantizar que la seguridad acuática tenga alcance efectivo en todo el territorio neuquino.

Uno de sus principales planteos es que la ley establezca estándares mínimos obligatorios de seguridad acuática para toda la provincia, en lugar de limitarse a invitar a los municipios a adherir a la normativa.

También proponen ampliar la cobertura a espacios acuáticos que, aunque no estén oficialmente habilitados como balnearios, son utilizados habitualmente y presentan condiciones de riesgo.

Otro punto central es la creación de una autoridad provincial de aplicación con personal especializado, presupuesto y facultades concretas de fiscalización.

En cuanto a la cobertura de los servicios, la organización plantea que la temporada de seguridad balnearia tenga fechas claramente establecidas, entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo, con posibilidad de extenderla cuando las condiciones climáticas lo requieran.

Además, reclama asistencia económica, habitacional y de equipamiento por parte de la Provincia para que las localidades puedan implementar servicios de guardavidas donde sean necesarios.

Las propuestas sindicales también incluyen mejoras en las condiciones laborales, reconocimiento de antigüedad, estabilidad y salarios acordes a la responsabilidad profesional.

Tambipén exigen participación de los trabajadores en la reglamentación de la ley, las reválidas y las decisiones vinculadas con la seguridad acuática.