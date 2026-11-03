Neuquén busca fijar en 20 la cantidad de concejales: el proyecto se tratará el jueves

El Concejo Deliberante de Neuquén debatirá este jueves la propuesta para establecer un límite permanente de 20 concejales.

El Concejo Deliberante de Neuquén va a debatir este jueves dos proyectos que definirán su composición a partir de 2027. La comisión de Legislación dio despacho favorable a la iniciativa que establece aumentar de 18 a 20 la cantidad de concejales, mientras continúa la discusión sobre una propuesta del intendente Mariano Gaido para impedir que se incorporen nuevas bancas en el futuro.

El aumento responde al crecimiento poblacional registrado en el Censo 2022, que contabilizó 288.896 habitantes en la capital neuquina. La Carta Orgánica Municipal establece actualmente que la cantidad de representantes debe actualizarse según la población de la ciudad.

Sin embargo, el Ejecutivo municipal busca modificar el artículo 53 para fijar un máximo permanente de 20 concejales, independientemente del crecimiento que registre Neuquén en los próximos censos. Gaido fundamentó la propuesta en la necesidad de contener los gastos de funcionamiento de la política.

La iniciativa genera diferencias entre los bloques. Mientras algunos sectores acompañan el límite de bancas, otros advierten que podría afectar la representación de las minorías. Incluso el diputado provincial Marcelo Bermúdez planteó una alternativa: mantener los 18 concejales actuales.

En los últimos días también se sumó al debate el Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de Abogados de Neuquén. Su director, Mariano Mansilla, mantuvo una reunión con la concejala María Victoria Fernández y consideró que la enmienda propuesta no vulneraría el principio de representación política.

Para aprobar la modificación de la Carta Orgánica se necesitan 12 votos, equivalentes a dos tercios del Concejo Deliberante. Si consigue ese respaldo, la enmienda deberá ser ratificada por los vecinos mediante una consulta popular.

El tratamiento previsto para este jueves será clave para determinar si la ciudad incorpora las dos bancas que corresponden por el último censo y si prospera la propuesta de establecer un límite permanente de representantes.