Nación firmó el traspaso de un tramo de la Ruta 40 a Neuquén: cuál es el plan para transformar el camino de los 7 lagos

En una reunión en el Palacio de Hacienda, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, firmaron el traspaso definitivo de la Ruta Nacional 40 Siete Lagos y la Circunvalación de Villa La Angostura, en el marco de un paquete de tres acuerdos estratégicos para la región.

El convenio abre una etapa de «gestión integral» que le otorga a la Provincia autonomía para decidir inversiones, esquemas de contratación y financiamiento sobre la traza que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes.

«Son rutas que los neuquinos usan todos los días, y ahora vamos a poder cuidarlas y mejorarlas con decisión propia», celebró Figueroa tras la firma. Por su parte, Caputo calificó la reunión de «excelente» en sus redes sociales y resaltó el marco de colaboración bilateral.

El plan de transformación para Siete Lagos: peaje, bicisenda y terceras vías

Como explicó anteriormente Neuquén, en este medio, el convenio otorga la facultad de implementar un sistema de concesión de obra pública por peaje sobre todo o parte del tramo. Con los fondos recaudados o mediante financiamiento propio, Neuquén ejecutará una transformación en las condiciones de transitabilidad y oferta turística del corredor.

El plan de intervención diseñado por la Provincia contempla los siguientes ejes:

Bicisenda cordillerana: construcción de una traza exclusiva para ciclistas que conectará Villa La Angostura con San Martín de los Andes , consolidando un paseo turístico de nivel internacional.



construcción de una traza exclusiva para ciclistas que conectará con , consolidando un paseo turístico de nivel internacional. Terceras vías de sobrepaso: incorporación de carriles adicionales en los sectores más complejos de la Ruta 40 en dirección a la Ruta Nacional 237 (hacia Bariloche), agilizando el flujo vehicular y el transporte pesado.



incorporación de carriles adicionales en los sectores más complejos de la Ruta 40 en dirección a la Ruta Nacional 237 (hacia Bariloche), agilizando el flujo vehicular y el transporte pesado. Mantenimiento y seguridad integral: conservación de calzada y banquinas, limpieza de alcantarillas, señalización horizontal y vertical, reposición de barandas y estabilización de taludes.

Destrabe en Angostura y alianza con Mendoza por el norte neuquino

Para finalizar la Circunvalación de Villa La Angostura, semanas atrás, el Gobierno provincial asumió el compromiso de instrumentar «a través de convenios específicos e individuales de carácter tripartito a suscribirse entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista, en los cuales se establecerán las condiciones particulares de la cesión de la posición contractual a la Provincia, el alcance de las competencias asumidas, el régimen de financiamiento, las responsabilidades de las partes y toda otra condición que resulte pertinente».

En paralelo, Figueroa confirmó el inicio de gestiones conjuntas con el gobierno de Mendoza para conseguir financiamiento internacional y asfaltar el tramo consolidado de la Ruta 40 en el límite interprovincial. La obra resulta clave para asegurar la conectividad terrestre de localidades del norte neuquino como Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas.