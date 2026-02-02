Neuquén exportó el triple de lo que vendió al exterior la provincia de Mendoza y el doble que Entre Ríos

Neuquén tiene un ducto por el que reactivó la exportación de petróleo (Oleducto Trasandino)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió su informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA) con cifras estimadas al cierre de diciembre de 2025.

Según los datos, la provincia del Neuquén alcanzó un volumen de ventas externas que la posicionó en un lugar de privilegio dentro del mapa productivo nacional. Este desempeño reflejó el impacto directo de la extracción de hidrocarburos en la balanza comercial de la región.

El informe oficial detalló que Neuquén registró exportaciones por un valor de 4.496 millones de dólares durante el acumulado anual de 2025.

Esta cifra significó un salto cuantitativo frente a otras provincias de gran relevancia económica; en comparación, la provincia de Mendoza sumó 1.488 millones de dólares, lo que confirmó que la jurisdicción patagónica exportó tres veces más que la cuyana.

Asimismo, el registro neuquino representó más del doble de lo generado por Entre Ríos, que totalizó 1.954 millones de dólares.

A nivel país, las exportaciones totales sumaron 87.077 millones de dólares, lo que marcó un crecimiento interanual del 9,3%. La región Pampeana mantuvo su liderazgo histórico al concentrar el 71,4% del total de los envíos al exterior, aunque fue la Patagonia la que mostró los índices de expansión más agresivos. El Indec analizó estos flujos y determinó que el superávit comercial nacional cerró el año en 11.286 millones de dólares.

Panorama nacional y el empuje regional

La Patagonia fue la segunda región con mayor crecimiento en sus ventas, con un alza del 20,2%. Este fenómeno se explicó principalmente por el desempeño del rubro combustibles y energía, que tuvo en Neuquén a su principal exponente. Mientras los precios promedio de exportación cayeron un 4,3%, las cantidades despachadas por la provincia crecieron a un ritmo muy superior al promedio nacional.

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba explicaron, como es habitual, cerca de dos tercios de las exportaciones del país, pero la consolidación de Neuquén en el cuarto puesto del ranking nacional alteró la dinámica tradicional.

La provincia logró capturar el 5,2% del total de las divisas generadas por ventas de bienes al exterior. Este avance desplazó a otras jurisdicciones que dependieron de complejos agroindustriales con menores variaciones de volumen durante el último ciclo.

En términos de cantidades, el país despachó 144,8 millones de toneladas, un incremento del 14,1% respecto al año anterior.

Sin embargo, el crecimiento genuino de Neuquén se basó en el subrubro de petróleo crudo, que registró una expansión del 25% solo en la primera mitad del año y mantuvo la tendencia hasta diciembre. Este flujo constante de energía permitió que la provincia se distanciara de Mendoza y Entre Ríos de manera irreversible en las estadísticas anuales.

Vaca Muerta como factor determinante

El informe del Indec puntualizó que el 96% de las exportaciones neuquinas correspondieron a petróleo crudo e hidrocarburos gaseosos. Este nivel de especialización productiva convirtió a la provincia en el principal proveedor de energía para el mercado externo, principalmente hacia países de la región y destinos internacionales de crudo liviano. La eficiencia en la captación de inversiones en la cuenca neuquina se tradujo en un aporte de divisas fundamental para la macroeconomía argentina.

Por otro lado, la actualización metodológica que realizó el organismo nacional sobre las campañas agrícolas 2023/2024 y 2024/2025 permitió ajustar los datos de las provincias pampeanas. Aun con estos recálculos, la superioridad exportadora de Neuquén frente a provincias con matrices diversificadas como Mendoza o Entre Ríos resultó indiscutible. El complejo exportador petrolero superó en valor a los tradicionales complejos frutícolas y vitivinícolas de la zona de Cuyo.

Finalmente, el Indec subrayó que el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó un 4,7% en el último mes del año. En este contexto, la contribución de Neuquén fue clave para sostener el saldo positivo de la balanza comercial energética, la cual cerró el 2025 con un superávit de 6.663 millones de dólares. La provincia se reafirmó así como el eje central de la nueva matriz exportadora de la República Argentina.