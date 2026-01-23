Compras en Chile y costos en alza afectan el comercio de ropa en Neuquén: hasta 20% menos de ventas

El comercio minorista de indumentaria en Neuquén capital atravesó un 2025 complejo: entre el aumento de los costos fijos, la retracción del consumo y los cambios en los hábitos de compra, los locales céntricos enfrentaron un escenario que impactó de lleno en las ventas y obligó a redefinir estrategias para sostener la actividad.

De acuerdo a una medición de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN), las ventas de ropa cayeron un 20% en unidades este año en comparación con 2024.

«La persona que tiene un negocio vendió menos que en diciembre de 2024, pero pagó un 50% más de gasto«, sostuvo Carlos Alguero, prosecretario y referente de la subcomisión de Comercio de ACIPAN. Explicó que hubo un aumento del 45% en la luz y que la tarifa mínima que paga un comercio es de $500.000.

Tanto Alguero como otros comerciantes contaron al Diario RIO NEGRO que el 2025 fue particularmente negativo: «Tengo 25 años de negocio en esta esquina y el peor año de todos fue este», dijo el dueño de un local sobre las calles Ministro Joaquín González y Buenos Aires.

La fuga de los compradores a Chile o Internet

La cercanía que tiene la provincia con la frontera y la diferencia de los precios consolidó a Chile como una de las competencias del comercio local. «Chile paga un 19% de IVA, nosotros tenemos 21%, tampoco tiene ingresos brutos, que es un 5%. Hay una diferencia abismal en los impuestos» explicó Alguero sobre las diferencias entre Argentina y el país vecino.

La apertura a las importaciones mediante plataformas digitales, como Shein y Temu, también se presentó como un nuevo obstáculo para los vendedores de ropa de la ciudad. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico argentino se convirtió en la principal preocupación de los comerciantes.

Según explicó el prosecretario ACIPAN, los mismos fabricantes de prendas comenzaron a vender a través de internet al pormenor. Sobre esto, una vendedora dijo que «se torna una competencia desleal. Al estar en un local que pagás alquiler, que pagás empleados, que pagás montones de impuestos, se nos hace muy difícil competir con la venta online».

Otro comerciante advirtió sobre una práctica recurrente de los compradores online: «Vienen acá, te sacan la foto al zapato, el nombre, el número, código, todo, y los piden por internet».

Cambio de hábitos y bajo nivel adquisitivo

Alguero detalló otros factores que influyen en la caída de las ventas de ropa: la pérdida del poder de adquisición y los hábitos de consumo que tienen las nuevas generaciones.

La participación de los servicios públicos y alquileres en los sueldos aumentó entre un 55%-60%, por lo que el margen destinado a la ropa se redujo considerablemente. «Se va a comprar lo básico, la comida, pagar los servicios, y después te queda para comprar ropa», sostuvo el referente.

Por otro lado, explicó que, tras la pandemia, hubo un «gran cambio del hábito de consumo, la gente dejó de consumir los bienes para ir a consumir más que nada experiencias«. Resaltó que las personas jóvenes ya no piensan en la ropa como un producto aspiracional, sino como un producto prescindible. «Si no lo necesita, no lo compra», enfatizó Alguero.

Este cambio en el hábito de consumo se refleja en los locales de ropa, donde se nota menos movimiento que en años anteriores. «Estamos viendo todo bastante quieto, antes por lo menos la gente entraba y preguntaba precios, los sábados era el día con más movimiento antes», contó una vendedora sobre la calle Juan Bautista Alberdi.

Estrategias para mantener las ventas

El complejo panorama al que se enfrentan los comerciantes neuquinos los obligó a adelantar liquidaciones y descuentos para poder atraer clientes. «Se busca atraer la poca gente que hay, que conozcan nuestras promociones y que aproveche a conocer el producto también», dijo el gerente de Britches, sobre la Avenida Olascoaga.

«Siempre se espera la liquidación típica de enero-febrero, del 3×1 o con la segunda prenda, que mueve mucho más», contó una empleada de By Deep, en la esquina de la Av. Olascoaga y Sarmiento.

Alguero explicó que desde Acipan están trabajando en medidas paliativas y asesoramiento para que los comerciantes tengan más oportunidades en la competencia por los clientes: «Hoy necesitás un protocolo nuevo de trabajo, hay que agiornarse, reinventarse. Necesitas tener tu página, tus redes sociales y con tus proveedores tener otro tipo de relación, buscar un influencer que muestre tu producto».

También el prosecretario detalló que están trabajando en la creación de una plataforma digital neuquina para que «cada comerciante, sin costo, pueda subir sus productos y tener un un canal alternativo a su negocio».

Los dueños de los locales expresaron su esperanza de que en el transcurso del 2026 mejoren las ventas. «Se nota una estabilidad que ya viene desde el año pasado, pero los sueldos deberían acompañar un poco más para que todos estemos mejor» sostuvo una vendedora céntrica.