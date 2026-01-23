Incendios forestales: alerta máxima y prohibición total de fuego en Río Negro y Neuquén

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por temperaturas elevadas y alta disponibilidad de combustibles en las provincias de Río Negro y Neuquén, al menos hasta el próximo martes. Según el organismo, el Índice de Peligrosidad de Incendios Forestales se encuentra en nivel extremo, una condición que permite prever que el riesgo se mantendrá durante los próximos días.

Incendios forestales: alerta extrema en Río Negro y Neuquén

Ante este escenario, se dispuso la prohibición total del uso de fuego al aire libre en toda la región. La medida alcanza tanto a domicilios particulares como a espacios habilitados para actividades recreativas, con el objetivo de prevenir focos ígneos que puedan derivar en incendios de gran magnitud.

Desde el SNMF recordaron que, ante la presencia de cualquier columna de humo, es fundamental avisar inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia 103 o 911, o mediante WhatsApp al 2944 209070.

Asimismo, advirtieron que cualquier intervención será tratada como un incendio, con las consecuencias legales y penales que ello implica. Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las disposiciones vigentes para evitar sanciones y, principalmente, para proteger el ambiente, los bienes y la seguridad de la población.

La recomendación central es extremar los cuidados, no encender fuego bajo ninguna circunstancia y colaborar con la prevención mediante la denuncia temprana de situaciones de riesgo.