Quintriqueo sobre la paritaria estatal: «Después de las elecciones quizás estemos en otro país»

Para Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, la decisión del gobierno de Rolando Figueroa de fijar la fecha de paritarias 2026 el día después de las elecciones nacionales «es jugado». «Si te va mal también estás en otra condición para discutir», afirmó el dirigente que competirá contra la lista del oficialismo como candidato a senador de «Más por Neuquén».

Ayer se anunció que la negociación comenzará el lunes 27 de octubre, con el fin de darle «previsibilidad» a los empleados y empleadas estatales. El año pasado representantes del gobierno y de los sindicatos firmaron el acta y se dieron la mano en la misma fecha.

El convenio vigente establece aumentos trimestrales ajustados a inflación. La última cuota se pagará en enero.

El dirigente coincidió con el resto de los referentes gremiales en que esta pauta salarial «sigue siendo superior» a otras.

«Eso no quiere decir que es buen acuerdo, lo que quiere decir es que tenemos un país en una situación caótica y bueno, la depreciación del salario se da en todos los sectores, no estamos ajenos a eso también», agregó Quintriqueo. Actualmente un trabajador o trabajadora de la administración pública provincial cobra un piso de $900.000.

Sobre el día escogido por el gobierno, el secretario general aseguró: «después de las elecciones tal vez estemos discutiendo en otro país, en otro marco». «Si es por el resultado electoral es muy jugada la fecha», opinó.

«Yo creo que el plan económico de Milei tiene fisuras, de hecho en el día de ayer con el anuncio de la presentación del presupuesto deja claro que el ajuste va a seguir y que es irreal la inflación que plantea, como así también el tipo de cambio. Entonces, creo que después de las elecciones se verá en qué contexto del país se discute y tal vez revisar los acuerdos, ¿no?», sostuvo.

Señaló que es necesario también revisar cómo se mide la inflación. «Hay muchos servicios que no están contemplados los alquileres, por ejemplo, acá en Neuquén es una de las grandes demandas. No se refleja en la pauta salarial. Entonces sí creo que hay que revisar algunas cuestones», remarcó.