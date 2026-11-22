Los ganadores del Pre- Confluencia se subirán al escenario mayor de la fiesta más grande de Neuquén. (Foto: Matías Subat).

El Pre-Confluencia volverá a abrir un camino para que los músicos de Neuquén y el Alto Valle lleguen a la Fiesta Nacional de la Confluencia. Seleccionarán ocho proyectos regionales para la edición 2027. “Lo mejor que le puede pasar al músico es subirse a los escenarios y tocar, para darse a conocer”, afirmó la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad, Paulina Cacciatore.



Ayer estaba previsto su lanzamiento oficial en el Paseo de la Costa. Iban a tocar en vivo Nube, Gianella Pavón, D5 y Ladybell, bandas que ya han participado del certamen. Sin embargo, las autoridades decidieron suspender el evento por las condiciones climáticas. Cuando finalmente se habilite, los interesados se podrán anotar a través de la web del municipio.

Seleccionarán ocho propuestas de la región para la Fiesta de la Confluencia 2027

El año pasado se anotaron alrededor de 250 artistas, según indicó Cacciatore. En esta nueva edición esperan entre 300 y 400 participantes. La convocatoria cruza los límites de la provincia de Neuquén, se extiende por la cordillera y el Alto Valle.



“El Pre-Confluencia lo esperan mucho”, remarcó la funcionaria. Sostuvo que, para los proyectos emergentes, el certamen ofrece la posibilidad de mostrar sus canciones ante un público más amplio y acceder a uno de los escenarios más importantes de la Patagonia.



Para participar deberán presentar dos temas, con al menos un 50% de autoría propia. Si bien pueden incluir covers, la subsecretaria recomendó apostar por las composiciones originales. “Siempre es mejor que hagan temas propios”, comentó.



Podrán anotarse cuando se concrete el lanzamiento oficial y se habilite el formulario a través de la web de la Municipalidad. En principio estaba previsto que las inscripciones cierren el 20 de diciembre, pero Cacciatore señaló que es probable que se alargue.



Luego el jurado elegirá a los 12 artistas que pasarán a la instancia presencial. Ese será el primer filtro para quienes aspiren a integrar la programación de la Fiesta de la Confluencia 2027.



En esa evaluación tendrán en cuenta la voz, la interpretación musical, la composición, el contenido de las letras y la imagen de cada propuesta. “El nivel es muy alto”, aseguró la funcionaria. La selección pondrá el foco en las características artísticas de los proyectos, que deberán superar esa instancia antes de defender su repertorio en vivo frente al jurado y al público.



Los 12 finalistas tocarán el 16 y el 17 de enero en el parque Jaime de Nevares de Neuquén. Seis se presentarán durante la primera jornada y los otros seis en la segunda.



El público también tendrá la chance de elegir. Quienes asistan podrán votar a través de un código QR, tal como ocurrió en la edición anterior. Así, los seguidores de cada propuesta también tendrán la oportunidad de acompañar a sus artistas en la definición del concurso.

La edición anterior del Pre- Confluencia reunió a 250 participantes. (Archivo).

Del barrio a la Fiesta de la Confluencia 2027



De ahí saldrán los ocho ganadores. La definición del Pre-Confluencia será antes de la Fiesta Nacional de la Confluencia, para impulsar otras acciones para los finalistas hasta llegar al megaevento.



“Me parece que es importantísimo que se realice en el mes de enero para que a nosotros nos dé tiempo de generarle a ellos más recorrido, por decirlo así, en distintas actividades”, remarcó Cacciatore. La funcionaria destacó la riqueza artística y el trabajo sostenido de los músicos de la región.



“Nosotros estamos llenos de artistas que trabajan año a año y que van creciendo”, afirmó. Como ejemplo, mencionó a Lucio, quien surgió del programa barrial Talentitos. “Cada barrio tiene un artista que nace, que se forma y que sale”, enfatizó.

Para la subsecretaria, ese talento también exige un compromiso del Estado municipal, con propuestas que acompañen el nivel y las aspiraciones de los artistas. “Ellos tienen la vara muy alta en lo que se proponen. Por eso también el trabajo en conjunto, porque esto no es solamente un trabajo de ellos, sino que también nosotros abrazamos que sea así”, sostuvo.



Definió el acceso a los escenarios como parte de una política pública: “La Municipalidad tiene la obligación de hacer estas acciones, como todo lo que tiene que ver con estas propuestas culturales, porque generar estos espacios de encuentro, a ese nivel, hoy es clave”.

Un verano cultural 2027 en Neuquén



La agenda continuará durante enero con Verano Cultural, que tendrá propuestas y escenarios en distintos puntos de Neuquén. La programación se difundirá a través de la página del municipio y sus redes sociales.

El objetivo es que los artistas de la región cuenten con más oportunidades para mostrar su trabajo, más allá del resultado del Pre-Confluencia. “Las actividades son todas libres y gratuitas”, indicó Cacciatore.