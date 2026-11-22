El Gobierno nacional atraviesa una semana clave marcada por el contraste entre los avances en la negociación parlamentaria y la tensión en los mercados financieros. Por un lado, el oficialismo logró destrabar los apoyos necesarios en el Senado para llevar al recinto la Reforma Política, tras una serie de gestiones cruzadas dentro de la propia coalición.

Por otro, los indicadores económicos mostraron un retroceso: el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos, los bonos globales cayeron un 6% y la brecha entre el dólar mayorista y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en el 13,1%.

En el entorno del presidente Javier Milei sostienen que la sanción de leyes clave funcionará como una señal de previsibilidad para contener la volatilidad.

Sin embargo, tanto el contexto internacional —con una depreciación del 15% del real brasileño en lo que va de noviembre y cautela ante la política monetaria de Estados Unidos— como la falta de reacción inmediata de las plazas bursátiles tras las recientes exposiciones de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, mantienen la atención puesta en el frente fiscal y legislativo.

El dato financiero: el riesgo país perforó el techo de los 1.000 puntos y el dólar mayorista subió casi un 2% semanal, niveles que no se registraban desde septiembre de 2025 y la etapa previa a la flexibilización del cepo.



el riesgo país perforó el techo de los 1.000 puntos y el dólar mayorista subió casi un 2% semanal, niveles que no se registraban desde septiembre de 2025 y la etapa previa a la flexibilización del cepo. La hoja de ruta en el Congreso: el miércoles 25 debutará Diego Santilli con su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, mientras que el jueves se debatirá en el Senado la Reforma Política (que contempla la suspensión de las PASO) y en Diputados se proyecta tratar el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.



el miércoles 25 debutará con su primer informe de gestión como jefe de Gabinete, mientras que el jueves se debatirá en el Senado la (que contempla la suspensión de las PASO) y en Diputados se proyecta tratar el y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ajuste y números internos: para sostener el déficit cero frente a la suba del gasto previsional y social, el Ejecutivo recortó $200.000 millones del programa de Coordinación Fiscal con las Provincias. En paralelo, encuestas que analizan en Balcarce 50 ubican la imagen positiva presidencial entre el 38% y el 40%, pese al aumento de menciones negativas en redes sociales.

Negociaciones al límite y tensiones internas por la Reforma Política

El dictamen de la Reforma Política en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se cerró el miércoles tras una negociación que expuso diferencias en el esquema de toma de decisiones del oficialismo. El proyecto original, que ingresó con 79 artículos, quedó reducido a un despacho de 25 puntos cuyo eje central para el Ejecutivo es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La firma clave para habilitar el tratamiento en el recinto fue la del senador radical catamarqueño Flavio Fama, cuya adhesión destrabó también el acompañamiento de Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). Durante la jornada, el rechazo inicial del vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, a otorgar lugares en las listas electorales generó fricciones entre los interlocutores del oficialismo, lo que motivó la intervención directa de la senadora Patricia Bullrich y de Diego Santilli, además de las gestiones de Martín y Eduardo «Lule» Menem.

A pesar de las diferencias internas, en la Casa Rosada destacan que el esquema de conducción política sigue centralizado en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezará una nueva reunión de la Mesa Política este martes. Para reforzar el volumen legislativo, el Gobierno ya cerró acuerdos con cerca de diez gobernadores respecto a la distribución de lugares en las listas nacionales de octubre.

Agenda parlamentaria, frente fiscal y movimientos judiciales

La actividad legislativa concentrará la atención del Ejecutivo durante los próximos días. Además del informe de gestión de Santilli y el debate por la Reforma Política, el Senado tiene previsto abordar en comisiones la Ley de Ludopatía, donde se evalúa introducir modificaciones para devolver el texto a Diputados y evitar que pierda estado parlamentario.

En la Cámara baja, en tanto, el oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central, dejando el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para el período de sesiones extraordinarias en diciembre.

En el plano económico, el Gobierno ratificó la continuidad de la ortodoxia fiscal. Una reciente modificación presupuestaria mostró que el 75% de los incrementos de partidas respondió a obligaciones previsionales y sociales vinculadas a la movilidad, lo que derivó en la reducción de fondos destinados a la coordinación fiscal con las provincias.

En paralelo, el Ejecutivo sigue de cerca los datos de consumo privado a la espera de señales de reactivación, mientras trascienden versiones en el sector bancario sobre posibles ajustes regulatorios tras un encuentro reservado de la cúpula del Banco Nación.

Por último, el frente judicial también registró movimientos relevantes de cara al cierre del año: