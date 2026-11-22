El Pan Dulce Solidario comenzó a elaborarse allá por 1994 en Bariloche, de la mano de Nicolás Martínez, que, por ese entonces, integraba la Asociación de Trabajadores Desocupados. Su intención fue que el pan dulce llegara a la mesa de las familias con más necesidades para esa Navidad. Esa iniciativa solidaria se mantuvo al día de hoy y lleva 32 ediciones.

“Empezamos la campaña para conseguir donaciones porque queremos arrancar con la elaboración el último fin de semana de noviembre. El gobierno de Río Negro ya encargó 5 mil panes para repartir en los distintos parajes de la Línea Sur, en El Manso y El Foyel”, dijo Nicolás. “Esperamos que el Municipio de Bariloche -acotó- también se sume, como lo hizo el año pasado”.

En la primera edición, Nicolás elaboró 580 panes dulce. “Ese año fue muy difícil para mí: no tenía trabajo y estaba en el programa intensivo del Municipio, pero nos pagaban recién en enero y no teníamos nada para Navidad. Fui a la radio y pregunté si alguna panadería me prestaba un lugar para amasar y los comercios aportaban insumos para hacer panes y repartir”, contó este paraguayo que se radicó en Argentina en 1957. Llegó a Bariloche en 1970 para trabajar en los ascensores del edificio Bariloche Center.

Ante ese pedido en la radio, la entonces directora de la Escuela de Hotelería le ofreció la institución y la maquinaria. “Hicimos los primeros 500 panes y fui tapa del diario Río Negro; de hecho, yo tenía la barba negra en esa época. No soy panadero, pero me crié en una panadería, haciendo panes caseros en mi Paraguay. Cuando me vine a Bariloche, puse una panadería en mi casa, pero con la crisis de Argentina, me fundí”, relató.

El año pasado, Nicolás alcanzó el récord de elaboración, con 12.962 panes. Emplea la primera «receta casera» aunque la fue modificando con el paso de los años. “No es un pan dulce industrial, es casero. Pero como no podemos elegir la mercadería que llega por donaciones (a veces, nos llega harina buena y a veces no), los primeros días probamos a ver cómo mezclamos lo que tenemos para que salga un pan relativamente bueno”, señaló.

Foto: archivo

En el último tiempo, Nicolás sumó a otros dos compañeros para la elaboración y destacó que el año pasado, lo tomó de sorpresa el armado de un grupo que concurrió a ayudarlo. “El laburo grande está en el embolsado y etiquetado de panes. Eso facilita las cosas”, aclaró.

Pese al enorme trabajo que lleva adelante Nicolás desde que empieza a elaborar hasta que entrega los panes a quienes reparten, se emociona con los videos que le envían con las reacciones de quienes lo reciben. “Con un pan dulce no vamos a solucionar los problemas, ni las necesidades, pero por lo menos que esa persona sea bendecida por el Tata creador”, concluyó.

Ninguna familia sin cena

Distintas organizaciones sociales de Bariloche se pusieron de acuerdo para entregar una cena navideña para 300 familias de Bariloche en situación de vulnerabilidad económica. Por eso, lanzaron la campaña “Nadie sin cena”, con la que invitan a realizar un aporte solidario que permita costear la compra de los insumos necesarios para armar la cena de cada familia.

La idea es entregar los insumos necesarios en cada barrio para que cada familia “pueda cocinar algo rico y nutritivo en Navidad”. El bono sugerido es de 25.000 pesos, pero se puede aportar con montos menores o mayores.

La campaña abarca los barrios Alun Ruca, Barda Este, Nahuel Hue, El Frutillar, 2 de Abril, La Lomita, 28 de Abril, El Progreso, Arrayanes, Virgen Misionera, Las bandurrias, Malvinas, Lera y 29 de Septiembre.

La iniciativa es coordinada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Merendero Alihuen, Ni un pibe menos por la droga, Grupo Encuentro, Grupo de Compras Al Margen, Gente Nueva, Argentina Humana, Patria Grande, La Tercera y Nueva Construcción.

“La idea surge de los encuentros entre diferentes organizaciones sociales que trabajamos en los territorios con las familias. Sabemos que individualmente no podemos responder a una necesidad tan grande”, explicó Edith Spinozza, del Grupo Encuentro.

Lamentó que hay un crecimiento de la demanda de comida a diario por la falta de trabajo. “No estamos pudiendo dar respuestas, por eso, necesitamos del apoyo de la comunidad. Estos tiempos de fiestas de fin de año sensibilizan particularmente algunos corazones y a eso apelamos”, dijo.

Edith recalcó que “hay personas que tienen el recurso y quieren compartirlo haciendo un aporte a organizaciones que trabajamos en dar respuestas a esta población. Esto es una invitación a reflexionar sobre lo que nos está pasando. No es una donación, no es un acto de caridad, es realmente pensar que, al lado nuestro, hay una familia que no está pudiendo cubrir todas todas sus necesidades”.