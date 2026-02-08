Neuquén prepara el ciclo lectivo con una inversión récord y foco en la presencialidad

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, ratificó que la provincia entró en la recta final de cara al inicio del ciclo lectivo el próximo 25 de febrero. Los trabajos de mantenimiento preventivo comenzaron en diciembre y se intensificaron durante enero en todas las escuelas de la provincia mediante empresas y convenios con municipios.

Martínez explicó en declaraciones a AM 550 que, aunque la fecha general es a fines de febrero, unas 15 escuelas iniciarán después por la magnitud de las reformas. “El inicio formal en el edificio escolar va a ser posterior con distintas fechas en distintas escuelas, pero se verán acciones de vinculación pedagógica a partir de la semana del 25”, señaló la funcionaria.

Respecto a la situación salarial, la ministra llevó tranquilidad a las familias neuquinas al confirmar que las paritarias con ATE, ATEN y UPCN están cerradas. Martínez aseguró que se prevé un escenario de normalidad: “Prevemos un inicio de ciclo lectivo normal el día 25 de febrero con la sola excepción de estas escuelas en obra”.

Inversión histórica en infraestructura escolar

El gobierno provincial ejecutó durante este receso un presupuesto ambicioso para garantizar condiciones edilicias óptimas. La ministra destacó que el programa completo representó un desembolso de unos 67 mil millones de pesos para mejorar el sistema educativo provincial.

Con esta inversión, se lograron mejoras sustantivas en aproximadamente 400 establecimientos escolares de todo el territorio neuquino. “Esto se traduce en mejores condiciones edilicias y en achicar los factores que inciden en la suspensión de días de clase, que era algo que nos preocupaba”, detalló Martínez.

Además, el plan de gestión incluyó la meta de erradicar paulatinamente las aulas modulares o espacios alquilados. Martínez subrayó que el objetivo del gobernador es que al final del 2027 se radiquen todos los tráileres del sistema educativo para reemplazarlos por edificios propios.

Control del ausentismo y nuevos desafíos pedagógicos

Uno de los puntos clave de la gestión fue la reducción de las inasistencias mediante un control estricto de los certificados médicos. La funcionaria indicó que la provincia alcanzó niveles de presencialidad históricos tras detectar y denunciar casos de falsificación de licencias.

Actualmente, el ausentismo en la provincia se ubicó en un 16 por ciento sobre un total de 37.000 trabajadores de la educación. “Nos parece muy importante despejar esos interrogantes porque la licencia por enfermedad es un derecho, el problema es cuando esas herramientas se empiezan a distorsionar”, puntualizó la ministra.

En cuanto al uso de la tecnología, Martínez evaluó positivamente la implementación de la ley que limita los teléfonos en clase. La medida fue bien recibida por los directivos, ya que permitió que “no haya un uso indiscriminado en la escuela” y que los chicos no se distraigan mientras el docente explica.

Demografía y el futuro de las escuelas infantiles

La funcionaria también se refirió a la caída en la tasa de natalidad en Neuquén, que se redujo un 40 por ciento entre 2018 y 2024. Esta tendencia mundial obligó al ministerio a iniciar un proceso de transformación de jardines integrales a escuelas infantiles.

Este cambio permitió abrir la escolaridad temprana a partir de los dos años, aprovechando los recursos humanos y espacios existentes. Martínez aclaró que Neuquén es una provincia atractiva para la migración interna, lo que ayuda a que no caiga drásticamente la demanda del sistema educativo.

Finalmente, la ministra destacó que las jornadas institucionales con suspensión de clases se redujeron a solo siete en todo el año. “Aún contando esas jornadas, tenemos un calendario escolar de 185 días que nos proponemos cumplir”, concluyó Martínez con optimismo sobre el año que comienza.