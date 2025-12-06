Neuquén: 54 casos de certificados médicos adulterados y denuncian a profesionales

La ministra Soledad Martínez dijo que si es necesario se seguirá negociando con los docentes en el verano. Foto: archivo (Matias Subat)

En un hecho que puso en alerta a la comunidad educativa de Neuquén, el Ministerio de Educación de la provincia, encabezado por la Ministra Soledad Martínez, reveló que se detectaron 54 casos de certificados médicos adulterados presentados por docentes y auxiliares.

La cartera de educación inició sumarios administrativos contra el personal involucrado tras una reorganización y fortalecimiento del sistema de auditoría médica, conocido como siso. Martínez explicó a radio AM 550 que esta medida forma parte de un pool de acciones destinadas a revertir las altas tasas de ausentismo docente.

La ministra detalló que las auditorías revelaron documentos con fechas adulteradas, caligrafía cambiada y la existencia de «certificados mellizos» (un original usado varias veces con fechas distintas).

Además de los sumarios a empleados, el gobierno provincial elevó 11 informes a Fiscalía de Estado, promoviendo 9 denuncias formales contra profesionales de la salud, incluyendo psicólogos y clínicos, bajo sospecha de la comercialización de licencias sin la debida justificación médica.

Martínez subrayó que esta situación fue un factor clave que generó tensiones con el sindicato docente.

Negociación salarial y el desafío del IPC

El contexto de estos sumarios se cruza con las tensas negociaciones salariales que el gobierno de Neuquén mantiene con los gremios estatales, incluyendo a Aten (Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén).

En la mesa paritaria, la provincia propuso un esquema de aumento de sueldos ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), una garantía histórica para los trabajadores neuquinos. Sin embargo, la propuesta se limita a los primeros seis meses del año 2026.

El gobernador Rolando Figueroa defendió la postura, indicando que Neuquén es la única provincia del país que sostiene un esquema de actualización salarial basado en el IPC para sus empleados públicos, a pesar del complejo escenario macroeconómico nacional.

Martínez coincidió en que las variables de la economía (como el precio del barril de petróleo) no permiten ofrecer un acuerdo anualizado «seria y responsablemente».

Además del aumento por IPC semestral, el gobierno ofreció el pago de un bono por única vez de 350 mil pesos. Esta propuesta contrasta con la pauta nacional de inflación establecida por el presupuesto, que es del 10% anual.

La falta de docentes y la variable habitacional

Otro desafío que enfrenta el sistema educativo es la creciente falta de docentes para cubrir vacantes, especialmente en los niveles primario y medio, y particularmente en el interior de la provincia.

Martínez señaló que la complejidad de la tarea docente (que demanda un gran desgaste psíquico y físico) y las condiciones económicas generan que muchos trabajadores busquen otras actividades.

Reconoció que el problema habitacional es una variable crucial que dificulta la radicación de maestros en localidades como Buta Ranquil, Octavio Pico y Cutral Co, donde la provincia debió resolver el alojamiento para cubrir cargos.

Si bien no existe un plan de viviendas exclusivo para docentes, destacó que la ampliación de la oferta habitacional anunciada por el Gobernador Figueroa (el Plan Habita Neuquén) contribuirá a resolver o mitigar este problema estructural, ya que se centra en facilitar el acceso al suelo urbano y la construcción en el interior provincial.

Fortalecimiento de la educación inclusiva

En el ámbito pedagógico, Martínez resaltó la inversión histórica en infraestructura, con más de 90.000 millones de pesos en obras.

También mencionó una profunda reorganización interna enfocada en la inclusión.

El ministerio impulsó la creación de duplas pedagógicas en salas de primer grado para mejorar la alfabetización y la creación de Equipos de Apoyo a la Inclusión para acompañar a los docentes que reciben a alumnos con necesidades específicas.

Finalmente, confirmó que el gobierno busca garantizar el normal inicio del ciclo lectivo y continuará las negociaciones salariales durante enero y, si es necesario, parte de febrero.

Presentismo docente

La Ley del Adicional al Desarrollo Profesional Docente (comúnmente conocida como «Ley de Presentismo») generó una situación conflictiva con el sindicato Aten, ya que su objetivo principal es revertir los altos índices de ausentismo en el sistema educativo.

Aunque el Ministerio de Educación implementó excepciones en la reglamentación para proteger a docentes con situaciones de salud complejas o licencias obligatorias (como la maternidad), el propósito central de la ley es disuadir a aquellos que pudieran estar tentados a presentar certificados médicos injustificados para fines personales.

La Ministra Martínez afirmó que, en conjunto con el fortalecimiento de las auditorías médicas (siso) y las denuncias por certificados adulterados, esta ley comenzó a mostrar resultados en la reducción del ausentismo.