Neuquén redujo su deuda en dólares un 38% y alcanza niveles históricos de solidez fiscal

La recaudación de impuestos provinciales registra vaivenes por el peso de Ingresos Brutos. (Matías Subat)

La secretaria de Hacienda de la provincia del Neuquén, Carola Pogliano, presentó un balance exhaustivo sobre la situación financiera provincial al inicio del ejercicio 2026.

La funcionaria destacó que se logró un hito en la administración de los compromisos financieros al reducir el stock total de deuda en un 38%, pasando de 1.270 millones de dólares al inicio de la gestión a menos de 800 millones en la actualidad.

Este proceso de desendeudamiento permite a la provincia mejorar su posición financiera y liberar fondos que antes se destinaban al pago de intereses para otros fines estratégicos, indicó.

Gestión del pasivo y eficiencia del gasto

Pogliano aseguró que, por segundo año consecutivo, la provincia cerró el ejercicio sin emitir deuda pública, especialmente para cubrir gastos corrientes.

Adujo que esta política marca un cambio estructural respecto a la gestión anterior, la cual había destinado el 55% de su stock de deuda (unos 695 millones de dólares) exclusivamente a solventar gastos de funcionamiento diario. Al reducir el costo de los intereses, la provincia logra una mayor libertad de acción en su presupuesto.

Mejora en los indicadores y autonomía fiscal

A diciembre de 2025, el stock de deuda pública representaba el 20% de los ingresos totales del ejercicio, convirtiéndose en el registro más bajo de los últimos 20 años.

Gracias a este desempeño en la calidad del gasto y la autonomía fiscal, Neuquén escaló en el ranking interprovincial desde el puesto 20, donde se encontraba al asumir la gestión actual, hasta la tercera posición en la actualidad.

Por otro lado, el gobierno ha logrado financiar más del 90% de la obra pública con fondos propios, revirtiendo la situación de 2023 cuando la totalidad de las obras dependía de financiamiento externo.

Impacto del sector hidrocarburífero y metas 2026

En relación con la recaudación, la funcionaria explicó que durante el último trimestre de 2025 se produjo una caída en el precio del barril, que rondó entre los 60 y 63 dólares, lo cual encendió las alertas fiscales.

No obstante, el crecimiento sostenido en los niveles de producción de petróleo actuó como un amortiguador eficiente, compensando la volatilidad del precio internacional y estabilizando los ingresos por regalías.

La recaudación propia sigue fuertemente influenciada por el impuesto a los Ingresos Brutos, cuya base principal es la actividad hidrocarburífera.

Relación con Nación y equilibrio institucional

Sobre el vínculo con el Gobierno Nacional, la secretaria ratificó el reclamo por deudas previsionales y la inequidad en la coparticipación, señalando que Neuquén recibe menos de la mitad de lo que aporta al Producto Bruto Interno nacional.

A pesar de que Nación adeuda fondos de los últimos siete años, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) logró mantenerse equilibrado por segundo año consecutivo, cerrando además con superávit financiero y operativo sin precedentes en dos décadas.

Finalmente, Pogliano cuestionó la meta de inflación del 10% fijada por Nación para 2026, considerándola poco realista frente al 20% que proyecta el mercado, aunque ratificó su confianza en la solidez de los recursos provinciales para ejecutar un plan de obra ambicioso.