Unión venció a Cipolletti en Allen y avanzó a la final del Torneo Integración de básquet

Los Magos ganaron el tercer juego en casa y se metieron en la final del Integración.

En un atractivo partido y ante un gran marco de público, Unión le ganó 84 a 76 a Cipolletti en Allen y clasificó a la final del Torneo Integración de básquet. Definirá el título con Independiente de Neuquén.

Con el 1 a 1 en la serie luego de dos victorias visitantes, los Magos lograron imponerse ante su gente en un encuentro en el que fueron abajo en el marcador en gran parte de la primera mitad.

Después de un buen comienzo en el que el local se puso 9-3 arriba, el Albinegro reaccionó y terminó el primer cuarto arriba 15-12. La diferencia se amplió de cara al descanso largo al que Cipo entró 40-35 al frente. El gran cambio de rumbo se dio en el tercer cuarto en el que Unión mostró su mejor versión.

Pasó de ese 35-40 en contra a un 60-57 a favor. Llegó a estar 60-50 pero el visitante achicó diferencias en el cierre de ese parcial.

En el último, Cipolletti se sostuvo con algunos triples pero el local no dejó de anotar y pudo sacar la ventaja necesaria para no pasar apuros en el final.

Los Magos estuvieron liderados por Nacho Murias, la figura del partido con 36 puntos. Juan Andreotti metió 23 para el Albinegro. El porcentaje en los tiros de campo fue determinante ya que Unión tuvo un 48% de efectividad contra un 33% de Cipolletti.

Ahora, los Magos definirán el título del Integración con Independiente de Neuquén que eliminó a Centenario en la otra semifinal. La serie comenzará el miércoles en Allen y seguirá el domingo en La Caldera. De ser necesario un tercer juego, volverá a la cancha de Unión el miércoles siguiente (12/08).