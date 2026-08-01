River vs. Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

River Plate recibirá a Rosario Central este domingo 2 de agosto desde las 19:15 en el estadio Monumental, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Nicolás Ramírez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El Millonario atraviesa un momento delicado: acumula tres derrotas consecutivas -ante Aldosivi por la Copa Argentina y frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata por el Clausura- y buscará una victoria clave para dejar atrás la mala racha. El último antecedente entre ambos fue favorable para los dirigidos por Eduardo Coudet, que se impusieron 1-0 en las semifinales del Apertura disputadas en Núñez.

Coudet prepara cambios y tiene dos bajas

Con el objetivo de cambiar la imagen, Eduardo Coudet planea algunas modificaciones respecto del equipo que cayó el miércoles ante Gimnasia en La Plata. Además, el entrenador sufrió dos bajas sensibles: Marcos Acuña y Mauro Arambarri están descartados para el encuentro de este domingo por lesión.

Para reemplazar al «Huevo» aparecen dos opciones: Lautaro Rivero y Facundo González, con ventaja para este último, quien ingresó en su lugar ante el Lobo. En ese sector, Matías Viña no es considerado una alternativa, ya que continúa entre los futbolistas apartados.

En el mediocampo, Fausto Vera ingresaría por Arambarri y compartiría la mitad de la cancha con Tomás Galván y Lucas Silva. Por su parte, Aníbal Moreno continúa recuperándose de la lesión en su rodilla derecha.

Más adelante, Ángel Correa sigue bajo observación por un traumatismo en el muslo derecho y será esperado hasta último momento, aunque todo indica que será titular.

Además, Joaquín Freitas, uno de los pocos puntos altos frente a Gimnasia, aparece como una fija, mientras que Coudet todavía no definió quién será el centrodelantero: Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán pelean por el lugar.

Rosario Central también llega necesitado

Del otro lado, el equipo dirigido por Jorge Almirón apenas sumó un punto de los seis posibles: perdió ante Belgrano en Córdoba e igualó como local frente a Racing y necesita volver a Rosario con los tres puntos.

Si bien el entrenador cuenta con todos los futbolistas disponibles para repetir la formación que enfrentó a la Academia, no se descarta una modificación táctica.

Para este domingo, Almirón podría utilizar una línea de cinco defensores con la intención de darle mayor solidez al equipo. En ese escenario, ingresaría el uruguayo Facundo Mallo como líbero y el que podría salir sería el joven extremo Giovanni Cantizano.

Por último, en la delantera Enzo Copetti ingresaría por Tomás Badaloni y formaría el ataque junto a Ángel Di María y Jáminton Campaz.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emmanuel Coronel, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jáminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Monumental.