Una feria para redescubrir el valor de lo hecho a mano en Villa Traful

«Quizás, el mayor desafío que enfrenta hoy la artesanía sea aprender a valorar aquello que no siempre se ve. Está llevándose horas y horas de trabajo silencioso«. Así lo entiende el grupo de mujeres «Las Arañitas», de Villa Traful. «En una época en la que casi todo se fabrica en serie y se descarta -propone-, volvamos a mirar aquello que nace de las manos, del tiempo y de la paciencia».

«Las Arañitas» invita a una feria comunitaria el domingo 9 de agosto, desde las 11 a las 18. En el Salón de Usos Múltiples, los visitantes encontrarán con tejidos artesanales, trabajos en madera, artesanías decorativas, ropa de moda circular, budines caseros, alfajores, entre otras producciones realizadas por emprendedores locales. Una puesta en valor de la creatividad, la identidad y el encuentro comunitario.

«Las Arañitas» nació varios años atrás cuando un grupo de mujeres comenzó a reunirse semanalmente para tejer y aprender unas de otras. «Somos un grupo de mujeres que hace años nos juntamos a tejer y a enseñar telar mapuche -y otros tejidos-«, contó Érica, una de las integrantes.

Muchas aprendieron el oficio de sus madres y abuelas; otras participaron en talleres impulsados por la Comisión de Fomento. Con el paso del tiempo, esas reuniones dejaron de ser solo un espacio para aprender. Se transformaron en un lugar para acompañarse, crear y pensar cómo ese trabajo podía también beneficiar a la localidad. «Esperamos que los jóvenes se vayan contagiando del placer de hacer y trabajar y crear con sus manos. Así surgió la idea de organizar una feria e invitar a todos a participar, tanto vendiendo como comprando», acotó.

«Cada tejido guarda la historia del que lo hizo», advierten desde el grupo. Foto: gentileza

Entre las técnicas que sostienen, se encuentra el witral, el tradicional telar vertical mapuche, una herramienta utilizada desde hace siglos por las mujeres mapuche para confeccionar mantas, ponchos, caminos, fajas y otras piezas textiles.

A diferencia de los telares horizontales, explicaron, el witral consiste en un bastidor de madera colocado en posición vertical. «Los hilos de la urdimbre permanecen tensados de arriba hacia abajo. Frente a él trabaja la tejedora, entrelazando cuidadosamente cada hilo hasta que el dibujo comienza a aparecer lentamente», detallaron.

Desde el grupo, resaltaron que «cada diseño requiere concentración, memoria y paciencia. No existen máquinas que aceleren el proceso ni dos piezas exactamente iguales. Cada tejido refleja la mano y la sensibilidad de quien lo creó«.

«Cada tejido guarda la historia del que lo hizo», advierten desde el grupo. Foto: gentileza

Consideraron que «enseñar este telar significa mucho más que transmitir una técnica: es mantener viva una tradición cultural que ha pasado de generación en generación y que forma parte de la identidad de la Patagonia».

A la vez, valoraron el proceso ya que, antes del primer punto de tejido, «hubo que conseguir la lana, muchas veces de productores de los alrededores de Villa Traful. Luego, lavarla, hilarla -un oficio que hoy practican cada vez menos personas—, teñirla, en muchos casos utilizando tintes naturales, preparar la urdimbre del telar y recién entonces comenzar a tejer. Cada pieza representa decenas de horas de dedicación«.

«Las Arañitas» insistieron en la oportunidad de visitar la feria comunitaria el 9 de agosto en familia para conocer a las productoras, conversar con ellas, descubrir cómo nacen sus creaciones y entender «por qué una artesanía vale mucho más que el objeto que uno se lleva».