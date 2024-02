«No nos van a vencer»: la caótica participación de Máximo Kirchner en las protestas contra la Ley Ómnibus

Entre gritos e insultos, el diputado nacional Máximo Kirchner se sumó este jueves a las protestas contra la Ley Ómnibus, en medio de un caótico operativo de seguridad en las afueras del Congreso.

TENSIÓN EN EL CONGRESO | Diputados de Unión por la Patria se suman a la protesta piquetera: la Gendarmería busca impedir que corte la calle https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/bElTrHNoMg — TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 1, 2024

Mientras el resto de sus colegas debatían en el recinto, el hijo de la expresidenta, junto con otros referentes de la izquierda como Nicolás del Caño y Miriam Bregman, se sumaron a los enfrentamientos con la Policía.

En imágenes que se viralizaron en las redes sociales se ve al legislador insultar mientras es empujado y agredido por los agentes de seguridad, quienes no dudaron en aplicar el operativo antipiquetes. Minutos más tarde, se sumó a una marcha que se suscito en una de las calles aledañas al palacio legislativo

«Si le dije que no a Alberto cómo no le voy a decir que no a esta cosa de Milei. He sido consecuente siempre. Mal, bien, con mis ideas, pero consecuente siempre», sostuvo Máximo Kirchner en un encuentro caótico con la prensa.

La caótica participación de Máximo Kirchner en las protestas contra la Ley Ómnibus: «A veces tomarse 30 minutos evita muertos o tragedias»

Ya en el recinto nuevamente, el diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner cuestionó al operativo de seguridad y habló del pedido de Germán Martínez de llamar a un cuarto intermedio por los disturbios. “No es acting o no, a veces tomarse 30 minutos y ver qué pasa, y ver que frene, y evitar muertos o tragedias está bien. Tomarnos unos minutos nada más. Si ustedes van a seguir pensando igual y yo también. Si vamos a seguir pensando todos igual, entonces me parece que lo que le estaba pidiendo el presidente de mi bloque y también a la bancada opositora no es un acting, son 20 minutos para ver qué pasa«, mencionó.

“¿Sabe cuál es el problema de algunos que vociferan? El día que le pongan un fierro en la cabeza a alguien que quieren, ya sea por política o por seguridad… Tenemos la mejor de las voluntades para todos los debates, y si vamos a ver qué sucede afuera es solamente para que haya la menor cantidad de argentinos y argentinas lastimados, trabaje en una fuerza de seguridad o no. Para que haya militantes políticos que puedan expresar su descontento ahí afuera”, lanzó.