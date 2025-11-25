Rolando Figueroa firma este jueves con Nación la baja de retenciones al petróleo convencional

El gobernador Rolando Figueroa firmará este jueves 27 con el gobierno nacional el acta acuerdo para eliminar las retenciones sobre la exportación de petróleo convencional. Se trata de un convenio similar al que ya alcanzó Chubut y que implica compromisos de las provincias para reducir regalías e impuestos.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la firma está prevista a las 11:30 y participará el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Antes, Figueroa reunirá a la Mesa de Competitividad de Vaca Muerta para analizar los avances de los acuerdos previos alcanzados con las operadoras, entre ellos el fideicomiso para pavimentar el bypass de Añelo.

El entendimiento que firmó Chubut la semana pasada y al que se sumaría Neuquén implica que el Estado Nacional avanzará en la adecuación del régimen de exportación con la quita de retenciones al crudo convencional, mientras que las provincias se comprometen a ratificar políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y canon, con el objetivo de sostener la competitividad de los yacimientos maduros.

El acta da un plazo de 60 días para la implementación, por lo que la baja de retenciones se haría operativa recién en enero.

Por su parte, las empresas asumen el compromiso de mantener la producción y cumplir los planes de inversión.

Las medidas que impulsa Neuquén

En el caso de Neuquén, el gobierno ya había anunciado meses atrás un Programa de Reactivación Hidrocarburífera por el cual se exime a la industria del pago de Ingresos Brutos sobre la actividad convencional y se reducen las regalías del 15 al 12% a cambio de que las empresas mantengan las fuentes de empleo y no avanzar con despidos.

Cuando se conoció el anuncio del gobierno nacional, Figueroa celebró la decisión y afirmó que «se alinea con el camino que iniciamos al conformar la Mesa para la Reactivación de la Producción Convencional y con el trabajo conjunto dentro de la Ofephi para fortalecer la competitividad y la sustentabilidad del sector».

«En Neuquén ya definimos políticas claras para incentivar la actividad y proteger el empleo, y ahora contamos con una herramienta más para sostener este objetivo estratégico», sostuvo.