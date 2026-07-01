El Gobierno puso freno al descuento de la tarifa social de la tarjeta SUBE ante incrementos de boletos este julio 2026

Tarjeta SUBE por discapacidad: dónde comprarla para asociar el CUD en junio 2026 y cómo tramitar el envío a domicilio.-

El bolsillo de los usuarios más vulnerables del transporte público sufrió un duro revés regulatorio. A través de la Resolución 40/2026, el Gobierno nacional modificó de forma drástica el mecanismo por el cual financia el descuento del 55% de la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE, poniéndole un «techo» fijo al subsidio y trasladando la presión de los futuros aumentos a los municipios y a los propios pasajeros.

A partir de este miércoles 1 de julio, el beneficio dejará de actualizarse de manera automática cada vez que una ciudad decida aumentar el valor de su boleto. En su lugar, la Secretaría de Transporte de la Nación implementó un esquema de «tarifas de referencia», que funcionará como el tope máximo sobre el cual el Tesoro Nacional calculará su aporte.

¿Cómo funciona el nuevo tope?

La medida busca blindar las erogaciones del Estado Nacional ante lo que calificaron como una «marcada dispersión tarifaria» y subas heterogéneas en el interior del país. El congelamiento de la base de cálculo se estructuró de la siguiente manera:

Para los colectivos del interior la tarifa de referencia quedó congelada al valor vigente al 30 de junio de 2026. Si un municipio decide aumentar el boleto a partir de hoy, el 55% de descuento de la Tarifa Social de Nación se seguirá calculando sobre el precio viejo. La diferencia restante la deberá pagar el usuario o absorberla el municipio con subsidios propios.

Para los servicios ferroviarios y colectivos de jurisdicción nacional, la base de cálculo quedó fijada en los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

Quiénes mantienen el beneficio de la tarifa social en la tarjeta SUBE y la obligación de estar registrados

El Poder Ejecutivo aclaró que la medida no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el porcentaje nominal del 55% de descuento. El recorte opera sobre el desfasaje de los precios del boleto.

La Tarifa Social Federal sigue vigente para:

Jubilados y pensionados.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

Personal doméstico y beneficiarios de planes sociales de ANSES.

Para que el sistema de validación central —ahora reconfigurado técnicamente por la firma Nación Servicios S.A.— aplique el descuento con el nuevo tope, es condición indispensable que el usuario tenga la tarjeta SUBE debidamente registrada a su nombre.