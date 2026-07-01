José María Muscari será citado a declarar en la investigación por la muerte de Ernestina Pais

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó un nuevo capítulo. La fiscal Carolina Asprella ordenó peritar el teléfono celular de la conductora para determinar si estaba hablando o utilizando el dispositivo en el momento en que fue embestida por una formación del Tren de la Costa, en la localidad bonaerense de Martínez.

Según confirmaron fuentes de la investigación a la Agencia Noticias Argentinas, también será citado a declarar como testigo el director teatral José María Muscari, amigo de la periodista.

Por qué citarán a declarar a José María Muscari

De acuerdo con una de las hipótesis que maneja la fiscalía, Muscari habría intentado comunicarse con Ernestina Pais minutos antes o inmediatamente después del accidente.

Por ese motivo, el director teatral será convocado para prestar declaración testimonial y aportar información que pueda ayudar a reconstruir los últimos minutos de la conductora.

Qué buscan determinar con el peritaje del celular

El iPhone 16 de Ernestina Pais fue recuperado del vehículo tras el accidente y quedó secuestrado para ser sometido a pericias técnicas.

El objetivo es establecer si la periodista estaba realizando una llamada, hablando por teléfono o utilizando alguna aplicación cuando cruzó el paso a nivel donde ocurrió el impacto.

En caso de comprobarse que mantenía una comunicación, la persona con la que hablaba también podría ser convocada por la Justicia para declarar en el expediente.

La hipótesis sobre los minutos previos al accidente

Otra de las versiones que analiza la investigación sostiene que Ernestina Pais se dirigía con demora al teatro, donde debía participar de la obra «El divorcio del año», en la avenida Corrientes.

Esa circunstancia podría haber influido en una maniobra imprudente al atravesar el paso a nivel, aunque por el momento esa hipótesis continúa bajo investigación y no fue confirmada oficialmente.

De qué murió Ernestina Pais

La autopsia determinó que la conductora falleció como consecuencia de un severo traumatismo de cráneo provocado por el impacto con la formación ferroviaria.

El informe forense también constató graves lesiones en la zona abdominal, compatibles con la violencia del choque.

Mientras tanto, la fiscalía aguarda los resultados de los análisis toxicológicos de sangre y orina, que permitirán determinar si Ernestina Pais había consumido alcohol u otras sustancias antes del accidente, un dato que podría ser relevante para el avance de la investigación.