Nuevo aumento para las Fuerzas Armadas y la Policía Naval: ¿de cuánto es la suba que anunció el Gobierno de Javier Milei?

El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la escala salarial que regirá para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La actualización de los haberes fue confirmada a través de una resolución conjunta de los Ministerios de Defensa y de Economía.

La Resolución Conjunta 1/2026 publicada por el Gobierno establece que los haberes se actualizaron tras el análisis de la situación escalafonaria y en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.

De cuánto es la suba que anunció el Gobierno de Javier Milei

Según lo detallado en el Anexo I que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Suboficial Mayor: $1.433.055

Suboficial Principal: $1.270.438

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

Sargento, Cabo Principal: $889.398

Cabo Primero: $798.183

Cabo, Cabo Segundo: $738.764

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720

En tanto para el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la adecuación salarial se estableció en el Anexo II de la resolución. Los salarios actualizados quedaron de la siguiente manera: