Nuevo aumento para las Fuerzas Armadas y la Policía Naval: ¿de cuánto es la suba que anunció el Gobierno de Javier Milei?
La actualización fue confirmada en una resolución conjunta de los Ministerios de Defensa y de Economía publicada en el Boletín Oficial.
El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la escala salarial que regirá para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. La actualización de los haberes fue confirmada a través de una resolución conjunta de los Ministerios de Defensa y de Economía.
La Resolución Conjunta 1/2026 publicada por el Gobierno establece que los haberes se actualizaron tras el análisis de la situación escalafonaria y en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.
Según lo detallado en el Anexo I que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó de la siguiente manera:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
- Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
- Sargento, Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo, Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914
- Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720
En tanto para el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la adecuación salarial se estableció en el Anexo II de la resolución. Los salarios actualizados quedaron de la siguiente manera:
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Sub Comisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686
