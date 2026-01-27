Incendios sin tregua en Chubut: el fuego rodeó un pueblo y refuerzan operativos con apoyo de Chile

Brigadistas y bomberos trabajan este martes en distintos sectores del Parque Nacional Los Alerces para contener el avance del incendio forestal. Foto: archivo.

El incendio forestal que afecta al Parque Nacional Los Alerces mantiene en alerta a la región cordillerana. Este martes, el Gobierno del Chubut amplió el operativo con más brigadistas, bomberos voluntarios y recursos logísticos, en medio de jornadas de altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento que complican las tareas en terreno.

Refuerzos nacionales e internacionales para contener el incendio en Los Alerces

Desde primeras horas de este martes se suman al dispositivo bomberos de Palena y Chaitén, de Chile, para reforzar el combate directo del fuego y las tareas de enfriamiento en sectores críticos, según informó el Gobierno de Chubut.

Las llamas desde el valle El Blanco, en Cholila. Foto: gentileza

El Ejecutivo provincial comunicó que el despliegue incluye brigadistas de San Juan, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Río Negro, además del apoyo chileno con personal y medios aéreos. El operativo es coordinado por el Comité de Emergencia junto a organismos nacionales y municipales.

Durante la jornada de ayer brigadistas iniciaron recorridas desde las 6 de la mañana para evaluar el comportamiento del incendio, lo que derivó en una redistribución del personal y la priorización de áreas con presencia de viviendas, como Villa Lago Rivadavia, ubicada a 17 kilómetros al sudoeste de Cholila.

En ese sector se construyeron líneas con herramientas manuales y se mantuvieron frías con apoyo de autobombas. En el área de Los Murmullos, personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego trabajó con equipos de agua y herramientas manuales sobre focos activos.

Controles en rutas y lagos de Chubut ante el avance de las llamas

En el flanco derecho del incendio, hacia la cabeza del sector 2, brigadistas utilizaron una topadora para circunscribir dos focos activos, reforzando las tareas con autobombas y equipos de agua. Al mediodía, en la zona de Marta Marchand, se reactivó un foco que demandó apoyo aéreo y maquinaria vial.

También se realizaron lanzamientos aéreos sobre focos activos en la zona de Roberts, con resultados positivos. En simultáneo, la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut efectuó recorridos en Lago Lezama, a 13 kilómetros de Cholila por Ruta 71, mientras la Municipalidad de Esquel aportó maquinaria para el repaso de caminos y la construcción de cortafuegos.

Para este martes, el operativo prevé nuevas recorridas de evaluación desde temprano y la incorporación de una cargadora en el ejido de Esquel. El dispositivo concentra a más de 500 brigadistas y bomberos voluntarios, con 66 camionetas, seis autobombas, camiones cisterna y vehículos de apoyo.

Desde el Comando Unificado se dispuso un monitoreo aéreo permanente sobre los puntos de mayor actividad para priorizar la seguridad de los 185 combatientes en terreno. Además, la navegación recreativa en el lago Futalaufquen permanece restringida entre las 8 y las 18 por la operación de medios aéreos.