Nuevo examen para residentes médicos de Neuquén: buscan llenar vacantes en 10 especialidades

El Castro Rendón es el hospital de mayor complejidad de la provincia. Foto Matías Subat.

Con el objetivo de ocupar unas 40 vacantes en el sistema sanitario provincial, el ministerio de Salud de Neuquén anunció la convocatoria para el segundo examen de residentes médicos del año.

La inscripción se habilitará este 26 de septiembre y estará abierta hasta el 1 de octubre, explicó a Diario RÍO NEGRO la directora de gestión y coordinación de Residencias, Analía Sobarzo.

El examen, que será virtual, se llevará adelante el 14 de octubre y una vez completado, dará paso a una entrevista presencial con los aspirantes.

Ambas instancias tendrán calificaciones numéricas y establecerán un promedio para cada residente, a partir del cual se confeccionará el orden de mérito de los profesionales.

Nuevo examen para residentes médicos: en qué localidades y para qué especialidades

Según precisó la funcionaria en diálogo con este medio, las vacantes a concursar se distribuyen en hospitales y centros de salud de toda la provincia, desde Neuquén capital a Chos Malal, Zapala y Plottier, entre otras ciudades.

Abarcan especialidades como pediatría, psiquiatría, medicina general, clínica, neonatología, odontología, ginecología, diagnóstico por imágenes, terapia intensiva para adultos y farmacia hospitalaria.

Sobarzo indicó que con este examen, el sistema podría alcanzar un nivel de cobertura de casi el 100%. En la actualidad, ese porcentaje ronda el 90%, lo que también provocó que los puestos disponibles no sean demasiados.

La entrevista, realizada en forma presencial una vez sorteada la etapa del examen, será liderada por equipos del ministerio y de los centros de salud con necesidad de profesionales.

Allí se evaluará, por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración y la predisposición al aprendizaje.

Finalmente, la adjudicación de las vacantes se publicará a fines de octubre y el comienzo de las residencias fue fijado para 1 de diciembre, agregó la directora del área.