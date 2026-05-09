El fondo que demandó al país por la expropiación de YPF busca reinstalar la millonaria condena

El fondo Burford Capital, que financió la demanda contra la Argentina por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, volvió a la carga en la Justicia de Estados Unidos y pidió que se revise el reciente fallo que benefició al país en el litigio multimillonario.

Burford pidió revisar el fallo que benefició a la Argentina en el juicio por YPF

La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el mismo tribunal que hace poco más de un mes había revertido la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska.

El pedido apunta a que el caso sea revisado “en banc”, es decir, por el pleno de los jueces de la Cámara y no únicamente por el panel de tres magistrados que intervino en la decisión anterior.

Según explicó el analista Sebastián Maril a través de un mensaje publicado en la red social X, los demandantes buscan revertir el fallo dividido 2-1 que anuló la condena de USD 16.100 millones contra la Argentina, considerada una de las sentencias más elevadas en la historia del Segundo Circuito.

De acuerdo con la argumentación presentada por Burford Capital y los demás demandantes, la reciente resolución contradice precedentes previos del propio tribunal, que en etapas anteriores del litigio había determinado que la conducta del Estado argentino en la expropiación de YPF debía considerarse de carácter comercial y no soberano. Bajo esa interpretación, sostienen que la Argentina sí podía ser juzgada en tribunales estadounidenses.

La petición también señala que un panel reducido de jueces no puede dejar sin efecto decisiones vinculantes adoptadas previamente por otro panel sin la intervención del pleno de la Cámara. Además, remarcan que la resolución reciente dejó sin efecto más de una década de litigio, que incluyó etapas de discovery, testimonios de expertos y un juicio completo.

Los demandantes sostienen además que la decisión podría generar un impacto negativo en la confianza de los mercados financieros estadounidenses, al transmitir la idea de que un Estado extranjero puede captar inversiones en la Bolsa de Nueva York bajo determinadas garantías contractuales y luego evitar su cumplimiento efectivo.

En el mismo sentido, afirman que muchos inversores no habrían adquirido acciones de YPF si hubiesen sabido que la única vía para reclamar por eventuales incumplimientos sería acudir a los tribunales argentinos.

Por el momento no existe un plazo definido para que la Cámara del Segundo Circuito decida si acepta o no revisar nuevamente el caso. El proceso podría extenderse durante varias semanas o incluso meses, manteniendo abierto uno de los litigios internacionales más sensibles para la Argentina.