Nuevos audios involucran a los dueños de la droguería Suizo Argentina en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

Nuevos audios del expediente por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revelan vínculos entre los imputados y los dueños de Droguería Suizo Argentina, los hermanos Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker.

Causa Andis: difunden nuevos vínculos de los hermanos Kovalivker

Según los audios difundidos en el programa La Última Pregunta, hubo conversaciones entre los imputados Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian (primer detenido de la causa) y Miguel Ángel Calvete, donde se menciona directamente a los Kovalivker.

Uno de los mensajes más significativos muestra a Garbellini escribiendo a Atchabahian: “Es importante tener gente con la bandera correcta y la bandera de Suiza”, una referencia que, según el informe, apunta a la Droguería Suizo Argentina y su rol en el entramado bajo investigación judicial.

El informe, detalló la existencia del grupo de WhatsApp “Museo”, integrado por empresarios que habrían coordinado estrategias para acceder a contratos estatales en la Andis. En ese grupo también participaban colaboradores con la familia Kovalivker, lo que refuerza la hipótesis de su implicación directa.

Presuntas coimas en Discapacidad: rechazo a un pedido de la defensa de los Kovalivker

En el plano judicial, el juez federal Sebastián Casanello había rechazado un pedido de nulidad presentado por la defensa de los Kovalivker, pero la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión a comienzos de diciembre, ordenando indagar el origen y autenticidad de los audios filtrados.

De acuerdo con el informe periodístico, la facturación de Suizo Argentina creció de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024. Además, se menciona la conexión entre los Kovalivker y Eduardo “Lule” Menem, asesor político.

Noticias Argentinas